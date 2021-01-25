Отправлено: - 10:23

Серый волк:

И ещё один ролик вечера 31 января. Невзоров. Как всегда ещё с тех самых 600 секунд на Ленинградском ТВ, цинично и наповал

Цитата:Фу НевзоровФрик и сектантОснователь школы любви к лошадям на которой заработал себе реноме-мухляжуяНевзоров по неадекватности давно уже стоит на одной строке с джигурдой,титомиром и приглашенными экспертами на вечер с соловьевым)Кстати серый хомяк,дворец путинский или сисян наврал всетаки?)