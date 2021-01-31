Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет

Отправлено: - 02:14

Ну собственно о чем уже и тёрлось в "телеге" на эту тему. Карта квази социальная. Выгоды пшик. Сколько бабульки ездят на автобусе? Раз-три в месяц? А за обслугу карты будут драть в три шкуры. Даже 200 тенге в месяц за обслуживание счета. Так это ей 20 раз почитай прокатиться надо,чтоб в нуль выйти. Хорошо если за дачный сезон своё наверстают,у кого она есть.

Да и детям так же. В школах (чего греха-то таить в частности #7) родителям втюхивают в наглую. Даже тем кто живёт в микрорайоне. И автобусом пользуется от случая к случаю. При этом отмечая,что и за питание будут в столовых взимать с карт. Да и пропускать в школу будут якобы только по карточкам. Мол со дня на день поставят турникеты и без карты не войдёшь. Команду дали сверху,кровь из носа нужно исполнить.Только опять же с каждой души будет идти маржа. Кому? Ну это мы уже в курсе. А с учетом того,что карту будут выдавать на 5 лет (год бесплатно вроде как),а это не плохой гарантированный доход с операций и оборотные средства на счетах. За которые проценты начислять не нужно. Как было сказано - каждое преступление оставляет финансовый след. И если хорошо поразмыслить, большинство выгоды от социальных карт абсолютно иметь не будут. Осознание придёт позже. Когда денежки ту-ту...