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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40836
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11422
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 01.02.21 - 01:09
#240
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Заявление партии "Яблоко" по последним событиям.



Если кто-то пострадал из-за произвола правоохранителей в РФ,
(Так как часть событий 31 января происходила в непосредственной близости Казанского и Ленинградского вокзалов)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11422
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 01.02.21 - 03:52
#241
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И ещё один ролик вечера 31 января.
Невзоров.
Как всегда ещё с тех самых 600 секунд на Ленинградском ТВ, цинично и наповал.

Даже дремучим дикарям, переехавшим в мегаполис Тобыл и дикарям в других мегаполисах с метро, читаемое должно быть относительно понятно.
Ну хоть частично, местами. :lol:


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10775
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 01.02.21 - 09:45
#242
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два дня прошло, доказано что дворец Путину не принадлежит.
аргументы на улице вчера были очень слабые.
так ,любители экстрима и пиара только засветились.
ну одна хотела штурмом еще взять "Матросскую тишину",не вышло.
репер тоже,ну раскрутка как никак.
кто там еще. Сванидзе ,да,подзабывать стали,решил проявиться.
типа наблюдатель он.
но на них даже протоколы составлять не стали,недостойны внимания.
а так в основном журналисты и омон.
омон охранял журналистов скажем так.
странно правда .что писателей с эха не наблюдалось.
Собчак на мальдивах или где там формы демонстрирует, Быков на диване дома лежит..
остальные тоже ...стали просто блогерами..это же безопасно..
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