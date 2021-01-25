Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце

Отправлено: - 09:45

два дня прошло, доказано что дворец Путину не принадлежит.

аргументы на улице вчера были очень слабые.

так ,любители экстрима и пиара только засветились.

ну одна хотела штурмом еще взять "Матросскую тишину",не вышло.

репер тоже,ну раскрутка как никак.

кто там еще. Сванидзе ,да,подзабывать стали,решил проявиться.

типа наблюдатель он.

но на них даже протоколы составлять не стали,недостойны внимания.

а так в основном журналисты и омон.

омон охранял журналистов скажем так.

странно правда .что писателей с эха не наблюдалось.

Собчак на мальдивах или где там формы демонстрирует, Быков на диване дома лежит..

остальные тоже ...стали просто блогерами..это же безопасно..