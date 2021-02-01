Прогноз на 5 дней
плотный туман-19°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • ЮЗ, 1.29 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Главный санврач и вице-министр привились вакциной "Спутник V"
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40836
Главный санврач и вице-министр привились вакциной "Спутник V"
Отправлено: 01.02.21 - 09:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане началась вакцинация от COVID-19 "Спутник V". Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният одни из первых получили вакцину в городской поликлинике № 6 Нур-Султана.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10775
Re: Главный санврач и вице-министр привились вакциной...
Отправлено: 01.02.21 - 09:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем новостей,что первый в нашей области получит
прививку.
тоже наверное главный санврач,и зам акима области.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Gljuk, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS