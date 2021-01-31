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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 15:36
Помогаю 60 комментов набрать _60му.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 15:38
Цитата:
--- Так где инициалы?
Гога:
--- Так где инициалы?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10775
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 18:01
Большунов упал в квалификации в спринте, невезуха.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10775
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 18:03
пишут.
в Санкт-Петербурге рэпера Оксимирона.
повязали.политический теперь.
а где же Гнойный, непонятно.
в Санкт-Петербурге рэпера Оксимирона.
повязали.политический теперь.
а где же Гнойный, непонятно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 18:10
Цитата:
45т.за КВ. Че так дёшево ??
Гога:
Навряд ли . А цены - от 45 т. за кв.метр в новостройках с чистовой отделкой .
Навряд ли . А цены - от 45 т. за кв.метр в новостройках с чистовой отделкой .
45т.за КВ. Че так дёшево ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 18:10
Цитата:
Че там никого в живот ещё не пнули?
Чтобы Маркс опять потел тут)
alex_60:
пишут. в Санкт-Петербурге рэпера Оксимирона. повязали.политический теперь. а где же Гнойный, непонятно.
пишут. в Санкт-Петербурге рэпера Оксимирона. повязали.политический теперь. а где же Гнойный, непонятно.
Че там никого в живот ещё не пнули?
Чтобы Маркс опять потел тут)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 19:03
Цитата:
--- так это ***ОТ*** 45.
abaika95:
Че так дёшево ??
Че так дёшево ??
--- так это ***ОТ*** 45.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 19:06
Цитата:
-----Тут один по 60 пишет . О чём - непонятно. А главное - зачем ?
alex_60:
ночью писал по двадцать постов
ночью писал по двадцать постов
-----Тут один по 60 пишет . О чём - непонятно. А главное - зачем ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 19:07
*упал в квалификации в спринте*
---Спорт смотрим - то то тихо во флуде .
---Спорт смотрим - то то тихо во флуде .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 19:33
Цитата:
Ну всеровно дёшево для города где с одной стороны море с другой горы в шаговой доступности)
А и недалеко ещё дворец с акводискотекой)
Гога:
так это ***ОТ*** 45.
так это ***ОТ*** 45.
Ну всеровно дёшево для города где с одной стороны море с другой горы в шаговой доступности)
А и недалеко ещё дворец с акводискотекой)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 19:39
Цитата:
-----Ну теперь , наверное , цены подымутся
abaika95:
и недалеко ещё дворец
и недалеко ещё дворец
-----Ну теперь , наверное , цены подымутся
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 00:36
Цитата:
Ну дык туристическая мекка скоро будет
Вдоль берега акводискотеки
А на горе гигантский ёршик)
Кстати тут подумал о десакрализации власти
Ведь ЦРУ очень тонко сыграло как раз в приход инагурации байдена и это только начало
Теперь над Путиным в России смеются
И не старики а самое плохое что смеётся молодежь и творческая п****братия
ЦРУ пошло по старому пути
Где-то читал что анекдоты про Брежнева придумывались спец отделом ЦРУ и впрыскивались в союз как уколы
Таким образом они делали из него шута для своих же граждан
Народ бунтует ни Когда власть и терана боятся
А когда над властью смеются и потешаются
Ведь не зря Брежнев вошёл в фольклор
А по сути чем он отличается от Хрущева или Андропова? Но вот над ними не смеялись
Так и Путина сейчас хотят сделать шутом
Достали всю подноготную и выложили на свет)
Гога:
--Ну теперь , наверное , цены подымутся
--Ну теперь , наверное , цены подымутся
Ну дык туристическая мекка скоро будет
Вдоль берега акводискотеки
А на горе гигантский ёршик)
Кстати тут подумал о десакрализации власти
Ведь ЦРУ очень тонко сыграло как раз в приход инагурации байдена и это только начало
Теперь над Путиным в России смеются
И не старики а самое плохое что смеётся молодежь и творческая п****братия
ЦРУ пошло по старому пути
Где-то читал что анекдоты про Брежнева придумывались спец отделом ЦРУ и впрыскивались в союз как уколы
Таким образом они делали из него шута для своих же граждан
Народ бунтует ни Когда власть и терана боятся
А когда над властью смеются и потешаются
Ведь не зря Брежнев вошёл в фольклор
А по сути чем он отличается от Хрущева или Андропова? Но вот над ними не смеялись
Так и Путина сейчас хотят сделать шутом
Достали всю подноготную и выложили на свет)
г
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 07:36
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- Сообщений:
- 2210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 08:20
Цитата:
И всё-то он знает!
Помню, бабушка, хлопоча на кухне, напевала на мотив "Сулико"(очень ценила народный юмор!):
"Я бродил среди скал,
Всё Хрущёва искал.
А Хрущёв среди скал
Кукурузу сажал!"
abaika95:
А по сути чем он отличается от Хрущева или Андропова? Но вот над ними не смеялись
А по сути чем он отличается от Хрущева или Андропова? Но вот над ними не смеялись
И всё-то он знает!
Помню, бабушка, хлопоча на кухне, напевала на мотив "Сулико"(очень ценила народный юмор!):
"Я бродил среди скал,
Всё Хрущёва искал.
А Хрущёв среди скал
Кукурузу сажал!"
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