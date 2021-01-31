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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 43 из 43«1...414243
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3035
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 15:36
#631
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Помогаю 60 комментов набрать _60му.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3035
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 15:38
#632
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Цитата:
Гога:

--- Так где инициалы? :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10775
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 18:01
#633
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Большунов упал в квалификации в спринте, невезуха.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10775
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 18:03
#634
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пишут.
в Санкт-Петербурге рэпера Оксимирона.
повязали.политический теперь.
а где же Гнойный, непонятно.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6800
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 18:10
#635
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Цитата:
Гога:
Навряд ли . А цены - от 45 т. за кв.метр в новостройках с чистовой отделкой .

45т.за КВ. Че так дёшево ??
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6800
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 18:10
#636
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Цитата:
alex_60:
пишут. в Санкт-Петербурге рэпера Оксимирона. повязали.политический теперь. а где же Гнойный, непонятно.

Че там никого в живот ещё не пнули?
Чтобы Маркс опять потел тут)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3035
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 19:03
#637
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Цитата:
abaika95:
Че так дёшево ??

--- так это ***ОТ*** 45.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3035
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 19:06
#638
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Цитата:
alex_60:
ночью писал по двадцать постов

-----Тут один по 60 пишет . О чём - непонятно. А главное - зачем ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3035
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 19:07
#639
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*упал в квалификации в спринте*
---Спорт смотрим - то то тихо во флуде .
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6800
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 19:33
#640
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Цитата:
Гога:
так это ***ОТ*** 45.

Ну всеровно дёшево для города где с одной стороны море с другой горы в шаговой доступности)
А и недалеко ещё дворец с акводискотекой)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3035
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 19:39
#641
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Цитата:
abaika95:
и недалеко ещё дворец

-----Ну теперь , наверное , цены подымутся :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6800
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 00:36
#642
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Цитата:
Гога:
--Ну теперь , наверное , цены подымутся

Ну дык туристическая мекка скоро будет
Вдоль берега акводискотеки
А на горе гигантский ёршик)
Кстати тут подумал о десакрализации власти
Ведь ЦРУ очень тонко сыграло как раз в приход инагурации байдена и это только начало
Теперь над Путиным в России смеются
И не старики а самое плохое что смеётся молодежь и творческая п****братия
ЦРУ пошло по старому пути
Где-то читал что анекдоты про Брежнева придумывались спец отделом ЦРУ и впрыскивались в союз как уколы
Таким образом они делали из него шута для своих же граждан
Народ бунтует ни Когда власть и терана боятся
А когда над властью смеются и потешаются
Ведь не зря Брежнев вошёл в фольклор
А по сути чем он отличается от Хрущева или Андропова? Но вот над ними не смеялись
Так и Путина сейчас хотят сделать шутом
Достали всю подноготную и выложили на свет)
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 07:36
#643
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 08:20
#644
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Цитата:
abaika95:
А по сути чем он отличается от Хрущева или Андропова? Но вот над ними не смеялись


И всё-то он знает!
Помню, бабушка, хлопоча на кухне, напевала на мотив "Сулико"(очень ценила народный юмор!):
"Я бродил среди скал,
Всё Хрущёва искал.
А Хрущёв среди скал
Кукурузу сажал!"
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Страница 43 из 43«1...414243
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