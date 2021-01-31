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Гога:

--Ну теперь , наверное , цены подымутся

Цитата:Ну дык туристическая мекка скоро будетВдоль берега акводискотекиА на горе гигантский ёршик)Кстати тут подумал о десакрализации властиВедь ЦРУ очень тонко сыграло как раз в приход инагурации байдена и это только началоТеперь над Путиным в России смеютсяИ не старики а самое плохое что смеётся молодежь и творческая п****братияЦРУ пошло по старому путиГде-то читал что анекдоты про Брежнева придумывались спец отделом ЦРУ и впрыскивались в союз как уколыТаким образом они делали из него шута для своих же гражданНарод бунтует ни Когда власть и терана боятсяА когда над властью смеются и потешаютсяВедь не зря Брежнев вошёл в фольклорА по сути чем он отличается от Хрущева или Андропова? Но вот над ними не смеялисьТак и Путина сейчас хотят сделать шутомДостали всю подноготную и выложили на свет)