Отправлено: - 21:52

abaika95: там за одну охрану ФСБ за 9 лет набежала приличная сумма,на что уходят деньги налогоплательщиков!!

abaika95:

Да если при этом мне этот дворец отдадут то пожалуйста) посмотрите ролик,он ужасно занудный кончено но все что тут нурболванчик из аула пытался опровергнуть там уже показано и расписано) он теперь просто треплет то что посмотрел вскользь на России 24 где этот дворец назвали отелем)

Цитата:Как вы беспокоитесь за деньги российских налогоплательщиков! Лучше посмотрите куда пропадают у вас деньги налогоплательщиков.Так эту сумму за охрану Застройщик (государство) укажет в Акте реализации инвестиционного договора. В таком акте будет указано, что Застройщик, НАПРИМЕР, понёс затраты в размере 100 млн. руб. за охрану и иные затраты, а Инвестор укажет что арендная плата за пользование таким комплексом введенным в эксплуатацию составит 1 млн. руб. в сутки. Застройщик (государство) рассмотрит, проверит расчеты Инвестора, поправит цену аренды по согласованному листу разногласий, и придут они с Инвестором к обоюдному решению, что Застройщик потратил , например, 200 млн. руб, а согласованная арендная плата за пользование имуществом Инвестора составит 1 млн. руб. в сутки. Так что у Застройщика (государства) будет положительное сальдо на пользование имуществом Инвестора. Дальше этот договор будет пролонгироваться, так как Застройщик (государство) остается владельцем земли, которую сдает Инвестору в аренду и несет затраты на туже охрану, а далее вновь посчитают кто кому сколько должен, и определят дальнейшую стоимость такой аренды комплекса. В такой ситуации государство ни чего не теряет, так как затраты на содержание и эксплуатацию такого комплекса несет Инвестор, не каждый день же государство будет пользоваться таким комплексом.Цитата:Я не смотрю ни ОРТ, ни Россию 24, ни иные как вы выражаетесь прокремлевские каналы, вообще не смотрю такие новости. Не знаю, кто что там назвал каким-то отелем, не знаком с содержанием этой сказкой навального - если знаком то только с ваших слов здесь на сайте, я знаю этот объект на мысе, я знаю что такое инвестиции и что из себя представляют договоры связанные с инвестициями, и уж точно с вами у нас диалог в переписке по этой теме начался раньше, чем пошли ответные реакции кремля на сказку навального.Так что аульный абайка - идите лесом! Ваше образование судя по вашим комментариям с оценкой навальновской сказки - начальная школа не более + ПТУ.