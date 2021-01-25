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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40835
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21018
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 21:38
#225
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Цитата:
abaika95:
есть у Путина дворец или нет?

У него и город - есть.
Называется - Владимир.
Как у Нурсултана - Нурсултан... :lol: :oops:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1989
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 21:52
#226
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Цитата:
abaika95: там за одну охрану ФСБ за 9 лет набежала приличная сумма,на что уходят деньги налогоплательщиков!!

Как вы беспокоитесь за деньги российских налогоплательщиков! Лучше посмотрите куда пропадают у вас деньги налогоплательщиков.
Так эту сумму за охрану Застройщик (государство) укажет в Акте реализации инвестиционного договора. В таком акте будет указано, что Застройщик, НАПРИМЕР, понёс затраты в размере 100 млн. руб. за охрану и иные затраты, а Инвестор укажет что арендная плата за пользование таким комплексом введенным в эксплуатацию составит 1 млн. руб. в сутки. Застройщик (государство) рассмотрит, проверит расчеты Инвестора, поправит цену аренды по согласованному листу разногласий, и придут они с Инвестором к обоюдному решению, что Застройщик потратил , например, 200 млн. руб, а согласованная арендная плата за пользование имуществом Инвестора составит 1 млн. руб. в сутки. Так что у Застройщика (государства) будет положительное сальдо на пользование имуществом Инвестора. Дальше этот договор будет пролонгироваться, так как Застройщик (государство) остается владельцем земли, которую сдает Инвестору в аренду и несет затраты на туже охрану, а далее вновь посчитают кто кому сколько должен, и определят дальнейшую стоимость такой аренды комплекса. В такой ситуации государство ни чего не теряет, так как затраты на содержание и эксплуатацию такого комплекса несет Инвестор, не каждый день же государство будет пользоваться таким комплексом.

Цитата:
abaika95:
Да если при этом мне этот дворец отдадут то пожалуйста) посмотрите ролик,он ужасно занудный кончено но все что тут нурболванчик из аула пытался опровергнуть там уже показано и расписано) он теперь просто треплет то что посмотрел вскользь на России 24 где этот дворец назвали отелем)

Я не смотрю ни ОРТ, ни Россию 24, ни иные как вы выражаетесь прокремлевские каналы, вообще не смотрю такие новости. Не знаю, кто что там назвал каким-то отелем, не знаком с содержанием этой сказкой навального - если знаком то только с ваших слов здесь на сайте, я знаю этот объект на мысе, я знаю что такое инвестиции и что из себя представляют договоры связанные с инвестициями, и уж точно с вами у нас диалог в переписке по этой теме начался раньше, чем пошли ответные реакции кремля на сказку навального.
Так что аульный абайка - идите лесом! Ваше образование судя по вашим комментариям с оценкой навальновской сказки - начальная школа не более + ПТУ.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1989
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 21:53
#227
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Цитата:
drakon:
У него и город - есть. Называется - Владимир. Как у Нурсултана - Нурсултан...

Браво! :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6253
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 22:02
#228
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Цитата:
abaika95:
Какая вам разница есть у Путина дворец или нет?

Цитата:
elektron:
Не терплю лож

Дополню. Пока он занимался коррупционерами, его дело было. Но влез, может и не по своей воле в большую политику. Инсценировка отравления со всеми вытекающими. Почему инсценировка, всё просто, если Путину это было бы нужно, то он давно уже не жил бы. А вот Ходорковские и Со церемонится с ним точно не будут.
Но из за этой акции сного следуют ужесточённые санкции, особенно касательно северного потока-2, который уже в принципе ещё 2 года назад должен быть запущен. Турецкий кстати ввели в работу. Теперь турки газ на 40-50% дешевле получать будут. Только благодаря тому, что за транзит паразитам, как Украина, Польша платить не нужно. Ну и я лично, как "очень маленький" акционер, тоже имею дивиденды, которые на проекты НГ нужных денег уходят. Вредительство это и не что иное, чем Навальный сегодня занимается.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6253
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 22:09
#229
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Цитата:
elektron:
Вредительство это и не что иное, чем Навальный сегодня занимается.

Раньше это к измене родине приравнивалось, со всеми вытекающими.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1989
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 22:30
#230
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Цитата:
elektron: Вредительство это и не что иное, чем Навальный сегодня занимается.

Его ФБК сейчас называется как НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН"
ФБК это было давно, пока на него не стали подавать в суд за клевету и ФБК пришлось упразднить, и каждый год создавать новое юрлицо из-за многочисленных исков к его ФБК за клевету.
Сейчас согласно ЕГРЮЛ директором его фонда является Гусева О.А. и новая организация создана 08.05.2019 г. но это не на долго, так как новые иски приведут к закрытию такого "нового" ФБК" и открытию снова нового юрлица под названием "ФБК".
Кстати, давно ознакомился с его сайтами, и ни где не нашел, страничку где можно обратиться к навальному по поводу коррупции, имеется только "ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПИШИТЕ НА FBK@FBK.INFO." Оригинально :lol:

[Исправлено: Нурбанчик, 31.01.2021 - 23:12]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6797
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 23:24
#231
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Цитата:
elektron:
Но ведь люди то некоторые ведутся на такой развод

Да пол России ведётся на кремлёвский развод а вторая пол России на навальниский) и те и другие сектанты
Цитата:
elektron:
Ну не было, теперь будет, вернее есть

Нету иначе бы вы уже предоставили доки) Цитата:
elektron:
Не терплю лож

Как-то избирательно вы ЛОЖ не терпите только от одной стороны)
А кремлёвскую ЛОЖ значит терпите сидя в германии?) Это нормально или ЭТо другое?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6797
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 23:31
#232
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Цитата:
drakon:
У него и город - есть. Называется - Владимир. Как у Нурсултана - Нурсултан

У него есть страна называется России и он роется в ее карманах как у себя дома) хочет ёршики за 700 евро а хочет диваны за 40 тыс евро
Нормально)
Пока по стране нехватка детских садов)
Цитата:
Нурбанчик:
Как вы беспокоитесь за деньги российских налогоплательщиков! Лучше посмотрите куда пропадают у вас деньги налогоплательщиков.

Так сейчас разговор о Путине ведём когда будут наши темы будем про наших говорить)
Цитата:
Нурбанчик:
Я не смотрю ни ОРТ, ни Россию 24, ни иные как вы выражаетесь прокремлевские каналы, вообще не смотрю такие новости. Не знаю, кто что там назвал каким-то отелем, не знаком с содержанием этой сказкой навального - если знаком то только с ваших слов здесь на сайте,

Ну а как же вы можете о чем-то рассуждать если вы даже ролик не смотрели? Так сказать не ознакомились с предметом спора) поэтому и присылали мне скрины из того же фильма Цитата:
elektron:
если Путину это было бы нужно, то он давно уже не жил бы.

Старая сказка
Это как аргумент
Если бы путину надо было то он бы не убивал Немцова,политковскую и ещё кучу оппозиционеров а так это подстава как и с навальным) Цитата:
elektron:
Вредительство это и не что иное, чем Навальный сегодня занимается.

Ну тоесть Навальный сделал все чтобы его посадили и за это России влепили санкции?) Вот просто сам в клетку залез?) А и да вы имеете свои дивиденды с потока а вот россияне не имеют,странно правда?))
Цитата:
elektron:
Раньше это к измене родине приравнивалось, со всеми вытекающими.

Сталкер-гиньятов по вашему тоже враг народа? Вроде тоже коррупционные схемы находит и воров обличает ?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6253
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 23:34
#233
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Цитата:
abaika95:
Нету иначе бы вы уже предоставили доки)

Ну как же нету, а Крым? :lol:
А вот с вашей стороны антидоков так и не было ;-) Цитата:
abaika95:
А кремлёвскую ЛОЖ значит терпите сидя в германии?)

Ну давайте логически исходя презумпции невиновности разбираться. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6253
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 23:40
#234
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Цитата:
abaika95:
Вот просто сам в клетку залез?)

Ну раз такой умный, вот и залез, может подсказал кто? ;-) Цитата:
abaika95:
А и да вы имеете свои дивиденды с потока а вот россияне не имеют,странно правда?))

У россиян те же возможности. Не вижу преград. :lol:
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Страница 16 из 16«1...141516
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