Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги". Читать новость
abaika95: там за одну охрану ФСБ за 9 лет набежала приличная сумма,на что уходят деньги налогоплательщиков!!
Как вы беспокоитесь за деньги российских налогоплательщиков! Лучше посмотрите куда пропадают у вас деньги налогоплательщиков. Так эту сумму за охрану Застройщик (государство) укажет в Акте реализации инвестиционного договора. В таком акте будет указано, что Застройщик, НАПРИМЕР, понёс затраты в размере 100 млн. руб. за охрану и иные затраты, а Инвестор укажет что арендная плата за пользование таким комплексом введенным в эксплуатацию составит 1 млн. руб. в сутки. Застройщик (государство) рассмотрит, проверит расчеты Инвестора, поправит цену аренды по согласованному листу разногласий, и придут они с Инвестором к обоюдному решению, что Застройщик потратил , например, 200 млн. руб, а согласованная арендная плата за пользование имуществом Инвестора составит 1 млн. руб. в сутки. Так что у Застройщика (государства) будет положительное сальдо на пользование имуществом Инвестора. Дальше этот договор будет пролонгироваться, так как Застройщик (государство) остается владельцем земли, которую сдает Инвестору в аренду и несет затраты на туже охрану, а далее вновь посчитают кто кому сколько должен, и определят дальнейшую стоимость такой аренды комплекса. В такой ситуации государство ни чего не теряет, так как затраты на содержание и эксплуатацию такого комплекса несет Инвестор, не каждый день же государство будет пользоваться таким комплексом.
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abaika95: Да если при этом мне этот дворец отдадут то пожалуйста) посмотрите ролик,он ужасно занудный кончено но все что тут нурболванчик из аула пытался опровергнуть там уже показано и расписано) он теперь просто треплет то что посмотрел вскользь на России 24 где этот дворец назвали отелем)
Я не смотрю ни ОРТ, ни Россию 24, ни иные как вы выражаетесь прокремлевские каналы, вообще не смотрю такие новости. Не знаю, кто что там назвал каким-то отелем, не знаком с содержанием этой сказкой навального - если знаком то только с ваших слов здесь на сайте, я знаю этот объект на мысе, я знаю что такое инвестиции и что из себя представляют договоры связанные с инвестициями, и уж точно с вами у нас диалог в переписке по этой теме начался раньше, чем пошли ответные реакции кремля на сказку навального. Так что аульный абайка - идите лесом! Ваше образование судя по вашим комментариям с оценкой навальновской сказки - начальная школа не более + ПТУ.
abaika95: Какая вам разница есть у Путина дворец или нет?
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elektron: Не терплю лож
Дополню. Пока он занимался коррупционерами, его дело было. Но влез, может и не по своей воле в большую политику. Инсценировка отравления со всеми вытекающими. Почему инсценировка, всё просто, если Путину это было бы нужно, то он давно уже не жил бы. А вот Ходорковские и Со церемонится с ним точно не будут. Но из за этой акции сного следуют ужесточённые санкции, особенно касательно северного потока-2, который уже в принципе ещё 2 года назад должен быть запущен. Турецкий кстати ввели в работу. Теперь турки газ на 40-50% дешевле получать будут. Только благодаря тому, что за транзит паразитам, как Украина, Польша платить не нужно. Ну и я лично, как "очень маленький" акционер, тоже имею дивиденды, которые на проекты НГ нужных денег уходят. Вредительство это и не что иное, чем Навальный сегодня занимается.
elektron: Вредительство это и не что иное, чем Навальный сегодня занимается.
Его ФБК сейчас называется как НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН" ФБК это было давно, пока на него не стали подавать в суд за клевету и ФБК пришлось упразднить, и каждый год создавать новое юрлицо из-за многочисленных исков к его ФБК за клевету. Сейчас согласно ЕГРЮЛ директором его фонда является Гусева О.А. и новая организация создана 08.05.2019 г. но это не на долго, так как новые иски приведут к закрытию такого "нового" ФБК" и открытию снова нового юрлица под названием "ФБК". Кстати, давно ознакомился с его сайтами, и ни где не нашел, страничку где можно обратиться к навальному по поводу коррупции, имеется только "ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПИШИТЕ НА FBK@FBK.INFO." Оригинально
drakon: У него и город - есть. Называется - Владимир. Как у Нурсултана - Нурсултан
У него есть страна называется России и он роется в ее карманах как у себя дома) хочет ёршики за 700 евро а хочет диваны за 40 тыс евро Нормально) Пока по стране нехватка детских садов) Цитата:
Нурбанчик: Как вы беспокоитесь за деньги российских налогоплательщиков! Лучше посмотрите куда пропадают у вас деньги налогоплательщиков.
Так сейчас разговор о Путине ведём когда будут наши темы будем про наших говорить) Цитата:
Нурбанчик: Я не смотрю ни ОРТ, ни Россию 24, ни иные как вы выражаетесь прокремлевские каналы, вообще не смотрю такие новости. Не знаю, кто что там назвал каким-то отелем, не знаком с содержанием этой сказкой навального - если знаком то только с ваших слов здесь на сайте,
Ну а как же вы можете о чем-то рассуждать если вы даже ролик не смотрели? Так сказать не ознакомились с предметом спора) поэтому и присылали мне скрины из того же фильма Цитата:
elektron: если Путину это было бы нужно, то он давно уже не жил бы.
Старая сказка Это как аргумент Если бы путину надо было то он бы не убивал Немцова,политковскую и ещё кучу оппозиционеров а так это подстава как и с навальным) Цитата:
elektron: Вредительство это и не что иное, чем Навальный сегодня занимается.
Ну тоесть Навальный сделал все чтобы его посадили и за это России влепили санкции?) Вот просто сам в клетку залез?) А и да вы имеете свои дивиденды с потока а вот россияне не имеют,странно правда?)) Цитата:
elektron: Раньше это к измене родине приравнивалось, со всеми вытекающими.
Сталкер-гиньятов по вашему тоже враг народа? Вроде тоже коррупционные схемы находит и воров обличает ?)
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