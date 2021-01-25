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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40835
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21018
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 21:38
#225
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Цитата:
abaika95:
есть у Путина дворец или нет?

У него и город - есть.
Называется - Владимир.
Как у Нурсултана - Нурсултан... :lol: :oops:
Профайл
Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1988
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 21:52
#226
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Цитата:
abaika95: там за одну охрану ФСБ за 9 лет набежала приличная сумма,на что уходят деньги налогоплательщиков!!

Как вы беспокоитесь за деньги российских налогоплательщиков! Лучше посмотрите куда пропадают у вас деньги налогоплательщиков.
Так эту сумму за охрану Застройщик (государство) укажет в Акте реализации инвестиционного договора. В таком акте будет указано, что Застройщик, НАПРИМЕР, понёс затраты в размере 100 млн. руб. за охрану и иные затраты, а Инвестор укажет что арендная плата за пользование таким комплексом введенным в эксплуатацию составит 1 млн. руб. в сутки. Застройщик (государство) рассмотрит, проверит расчеты Инвестора, поправит цену аренды по согласованному листу разногласий, и придут они с Инвестором к обоюдному решению, что Застройщик потратил , например, 200 млн. руб, а согласованная арендная плата за пользование имуществом Инвестора составит 1 млн. руб. в сутки. Так что у Застройщика (государства) будет положительное сальдо на пользование имуществом Инвестора. Дальше этот договор будет пролонгироваться, так как Застройщик (государство) остается владельцем земли, которую сдает Инвестору в аренду и несет затраты на туже охрану, а далее вновь посчитают кто кому сколько должен, и определят дальнейшую стоимость такой аренды комплекса. В такой ситуации государство ни чего не теряет, так как затраты на содержание и эксплуатацию такого комплекса несет Инвестор, не каждый день же государство будет пользоваться таким комплексом.

Цитата:
abaika95:
Да если при этом мне этот дворец отдадут то пожалуйста) посмотрите ролик,он ужасно занудный кончено но все что тут нурболванчик из аула пытался опровергнуть там уже показано и расписано) он теперь просто треплет то что посмотрел вскользь на России 24 где этот дворец назвали отелем)

Я не смотрю ни ОРТ, ни Россию 24, ни иные как вы выражаетесь прокремлевские каналы, вообще не смотрю такие новости. Не знаю, кто что там назвал каким-то отелем, не знаком с содержанием этой сказкой навального - если знаком то только с ваших слов здесь на сайте, я знаю этот объект на мысе, я знаю что такое инвестиции и что из себя представляют договоры связанные с инвестициями, и уж точно с вами у нас диалог в переписке по этой теме начался раньше, чем пошли ответные реакции кремля на сказку навального.
Так что аульный абайка - идите лесом! Ваше образование судя по вашим комментариям с оценкой навальновской сказки - начальная школа не более + ПТУ.
Профайл
Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1988
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 21:53
#227
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Цитата:
drakon:
У него и город - есть. Называется - Владимир. Как у Нурсултана - Нурсултан...

Браво! :lol:
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