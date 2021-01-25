Отправлено: - 17:05

elektron:

Ну ваш прокол, Алекс в курсе, а абайуа нет

elektron:

ищите и найдёте

alex_60:

да, у меня на работе стоит. календарь. В. С. я уже писал про это

elektron:

Ну и подытожим, где доказательства, что дворец Путина?

Цитата:Ну мы с Алексом в разных кабинетах сидим он может и вкурсе)Цитата:Ну как всегда бла бла бла )Отжали Крым по преступному и врали что не отжимали) бандиты у властиЦитата:Ну ты то по разнорядке обязан покупать и каждый номер тоже)Цитата:Целый полуторачасовой ролик об этом,но вам неохото рушить свою систему ценностей)Ну не рушьте смотрите дальше кисиля и соловья) они вам расскажут всю правду)