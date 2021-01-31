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Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40835
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:03
История введения новой системы оплаты в костанайском общественном транспорте напоминает мне классику - всем известную басню Крылова «Квартет». В их случае, как бы герои не драли смычки, как бы не рассаживались, гармоничной музыки не получалось.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 1988
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 15:46
Цитата:
Приобрести наверно не сможете. Хотя не знаком с такими в Кустанае.
Социальные карты школьников, студентов, в том числе для проезда, у нас выдают по справке со школы и ВУЗа, и то в базе данных единой службы перевозчиков учебное заведение обязано подтвердить что да, есть такой школьник/студент кому предназначена карта, и она получается именная так как две карты на одного ребенка не выдадут, пенсионеры получают карты в отделе соц. защиты. Для пенсионеров априори их карта как их Идентификатор не только на транспорте но и в магазинах, где им полагаются льготы. Но в целом за всё отвечает администрация (акимат), и ни как не Почта или школы и ВУЗы.
Другое дело воспользоваться такой картой не владельцу - за это штраф 2000 руб.
Как будет в Кустанае пока не понятно. Акимат все социальные карты скинул, как я понял, на казпочту, что тоже не верно. Необходимо акимату этим заниматься а не Казпочте.
Но за проезд по карте учащегося или пенсионера, у вас тоже в скором времени введут штрафы.
[Исправлено: Нурбанчик, 31.01.2021 - 15:52]
Добринцофф:
Если я возьму карту льготника или детскую карту и буду по ней кататься? Можно так?
Если я возьму карту льготника или детскую карту и буду по ней кататься? Можно так?
Приобрести наверно не сможете. Хотя не знаком с такими в Кустанае.
Социальные карты школьников, студентов, в том числе для проезда, у нас выдают по справке со школы и ВУЗа, и то в базе данных единой службы перевозчиков учебное заведение обязано подтвердить что да, есть такой школьник/студент кому предназначена карта, и она получается именная так как две карты на одного ребенка не выдадут, пенсионеры получают карты в отделе соц. защиты. Для пенсионеров априори их карта как их Идентификатор не только на транспорте но и в магазинах, где им полагаются льготы. Но в целом за всё отвечает администрация (акимат), и ни как не Почта или школы и ВУЗы.
Другое дело воспользоваться такой картой не владельцу - за это штраф 2000 руб.
Как будет в Кустанае пока не понятно. Акимат все социальные карты скинул, как я понял, на казпочту, что тоже не верно. Необходимо акимату этим заниматься а не Казпочте.
Но за проезд по карте учащегося или пенсионера, у вас тоже в скором времени введут штрафы.
[Исправлено: Нурбанчик, 31.01.2021 - 15:52]
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.09.19
- Сообщений:
- 28
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 16:47
а сам че думаешь
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:19
Цитата:
А что там доводить,все зависит от компании и перевозчиков одним надо добить систему оплаты а другим все это реализовать
Сергей_я:
Через какой месяц. ОНИ УЖЕ ТРИ (ИЛИ ЧЕТЫРЕ) месяца все никак не могут ума дать.
Через какой месяц. ОНИ УЖЕ ТРИ (ИЛИ ЧЕТЫРЕ) месяца все никак не могут ума дать.
А что там доводить,все зависит от компании и перевозчиков одним надо добить систему оплаты а другим все это реализовать
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:27
Цитата:
Бери... Как говорил один ученый-аким: А ты говори так! Никто проверять не будет!
Дааа... А шо случилось? Володя продал рабочую лошадку?
Цитата:
Карту Казпочты приобрести-то можно, но наверное она не будет внесена в их базу как социальная.
Отсюда и несколько вопросов, на которые, надеюсь, удосужатся ответить артисты "квартета":
1.Как проверить, числится ли карта Казпочты, полученная на ребенка, как социальная?
2.Что делать, если при оплате с ребенка сняли не по льготному тарифу?
3.При утере ребенком карты Казпочты, платный перевыпуск займет больше 10 дней. Почему все это время ребенок лишается льготного проезда? Ведь альтернативы льготной оплаты нет!
4.Позволяет ли карта Казпочты произвести оплату сразу за двоих детей?
5.В случае приезда иногородних детей каким образом они могут оплатить положенный им льготный проезд, если карту они не имеют в принципе?
[Исправлено: yudjin, 31.01.2021 - 19:31]
Добринцофф: Если я возьму карту льготника или детскую карту и буду по ней кататься? Можно так?
Бери... Как говорил один ученый-аким: А ты говори так! Никто проверять не будет!
Дааа... А шо случилось? Володя продал рабочую лошадку?
Цитата:
Добринцофф: Приобрести наверно не сможете.
Карту Казпочты приобрести-то можно, но наверное она не будет внесена в их базу как социальная.
Отсюда и несколько вопросов, на которые, надеюсь, удосужатся ответить артисты "квартета":
1.Как проверить, числится ли карта Казпочты, полученная на ребенка, как социальная?
2.Что делать, если при оплате с ребенка сняли не по льготному тарифу?
3.При утере ребенком карты Казпочты, платный перевыпуск займет больше 10 дней. Почему все это время ребенок лишается льготного проезда? Ведь альтернативы льготной оплаты нет!
4.Позволяет ли карта Казпочты произвести оплату сразу за двоих детей?
5.В случае приезда иногородних детей каким образом они могут оплатить положенный им льготный проезд, если карту они не имеют в принципе?
[Исправлено: yudjin, 31.01.2021 - 19:31]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:31
Цитата:
Добринцофф: Если я возьму карту льготника или детскую карту и буду по ней кататься? Можно так?
Тебя первый же водитель выкинет с автобуса если ты по детской карте попытаешся расплатится а по льготке надо будет наверника документ потверждающий предоставить при покупке карты либо в автобусе
Добринцофф: Если я возьму карту льготника или детскую карту и буду по ней кататься? Можно так?
Тебя первый же водитель выкинет с автобуса если ты по детской карте попытаешся расплатится а по льготке надо будет наверника документ потверждающий предоставить при покупке карты либо в автобусе
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:42
Цитата:
Да что ты,куда же я без неё кормилицы.
Цитата:
А водиле какая разница,он живых денег не увидит в любом случае,хоть по льготному тарифу ,хоть по полной
yudjin:
Дааа... А шо случилось? Володя продал рабочую лошадку?
Дааа... А шо случилось? Володя продал рабочую лошадку?
Да что ты,куда же я без неё кормилицы.
Цитата:
abaika95:
Тебя первый же водитель выкинет с автобуса если ты по детской карте попытаешся расплатится
Тебя первый же водитель выкинет с автобуса если ты по детской карте попытаешся расплатится
А водиле какая разница,он живых денег не увидит в любом случае,хоть по льготному тарифу ,хоть по полной
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:43
Цитата:
Спасибо,я так и подумал ,что скорее всего какие то штрафные санкции будут.
Нурбанчик:
Другое дело воспользоваться такой картой не владельцу - за это штраф 2000 руб.
Другое дело воспользоваться такой картой не владельцу - за это штраф 2000 руб.
Спасибо,я так и подумал ,что скорее всего какие то штрафные санкции будут.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:45
Цитата:
Для особо одаренных... Карта Казпочты что у детей, что у пенсионеров, что у инвалидов ОДИНАКОВАЯ. На ней не написано, что она детская. Там только имя и фамилия.
Так может еще свидетельство о рождении с собой носить?
abaika95: Тебя первый же водитель выкинет с автобуса если ты по детской карте попытаешся расплатится а по льготке
Для особо одаренных... Карта Казпочты что у детей, что у пенсионеров, что у инвалидов ОДИНАКОВАЯ. На ней не написано, что она детская. Там только имя и фамилия.
Так может еще свидетельство о рождении с собой носить?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13646
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:46
Цитата:
Вообще да - если им будут из бюджета давать недостающие, то водителю будет без разницы. Но, говорят, будут коонтролеры от Алем пей и, думаю, от акимата вскоре. А там уже штраф может прилететь. Я в Челябинске 8 месяцев по факту живу и всего один раз попался на такого контролера.
[Исправлено: Victor Yang, 31.01.2021 - 19:50]
Добринцофф:
А водиле какая разница,он живых денег не увидит в любом случае,хоть по льготному тарифу ,хоть по полной
А водиле какая разница,он живых денег не увидит в любом случае,хоть по льготному тарифу ,хоть по полной
Вообще да - если им будут из бюджета давать недостающие, то водителю будет без разницы. Но, говорят, будут коонтролеры от Алем пей и, думаю, от акимата вскоре. А там уже штраф может прилететь. Я в Челябинске 8 месяцев по факту живу и всего один раз попался на такого контролера.
[Исправлено: Victor Yang, 31.01.2021 - 19:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21018
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:53
Цитата:
Да, водительское удостоверение, надо при себе иметь...
abaika95:
документ потверждающий предоставить при покупке карты либо в автобусе
документ потверждающий предоставить при покупке карты либо в автобусе
Да, водительское удостоверение, надо при себе иметь...
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 20:16
Статья написано хорошо, стильно. Читать приятно и интересно. Если бы можно было оценить, поставил бы пять звёзд. Спасибо!
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 20:53
Цитата:
Ну значит будет у него интерес чтобы все ездили по своему тарифу,иначе так все умники по детскому начнут ездить)
Цитата:
Для особо умных,при оплате картой водила видит за какую сумму проехал пассажир,и если добринцов не пенсионер на ребенка не тянет то надо предоставлять документ что он инвалид если и такого нет,то водила вправе применить грубую словестную и физическую силу)
[Исправлено: abaika95, 31.01.2021 - 20:53]
Добринцофф:
А водиле какая разница,он живых денег не увидит в любом случае,хоть по льготному тарифу ,хоть по полной
А водиле какая разница,он живых денег не увидит в любом случае,хоть по льготному тарифу ,хоть по полной
Ну значит будет у него интерес чтобы все ездили по своему тарифу,иначе так все умники по детскому начнут ездить)
Цитата:
yudjin:
Для особо одаренных... Карта Казпочты что у детей, что у пенсионеров, что у инвалидов ОДИНАКОВАЯ. На ней не написано, что она детская. Там только имя и фамилия. Так может еще свидетельство о рождении с собой носить?
Для особо одаренных... Карта Казпочты что у детей, что у пенсионеров, что у инвалидов ОДИНАКОВАЯ. На ней не написано, что она детская. Там только имя и фамилия. Так может еще свидетельство о рождении с собой носить?
Для особо умных,при оплате картой водила видит за какую сумму проехал пассажир,и если добринцов не пенсионер на ребенка не тянет то надо предоставлять документ что он инвалид если и такого нет,то водила вправе применить грубую словестную и физическую силу)
[Исправлено: abaika95, 31.01.2021 - 20:53]
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 21:00
Цитата:
Так-то прочесть бы надоть, штоб понятийность иметь об чем сии строки вестят. А ежели оно не задалось, так и мучать себя без пользы. Поди, милок, закажи у куратора комиксы мериканские, там картинки, оне и мозг не накаляють и взору приятней, чем буквы диавольские. А лучше просто пиффка дунь, штоб и почки очистить, и душеньку успокоить.
abaika95:
Об чем статья?
Об чем статья?
Так-то прочесть бы надоть, штоб понятийность иметь об чем сии строки вестят. А ежели оно не задалось, так и мучать себя без пользы. Поди, милок, закажи у куратора комиксы мериканские, там картинки, оне и мозг не накаляють и взору приятней, чем буквы диавольские. А лучше просто пиффка дунь, штоб и почки очистить, и душеньку успокоить.
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