Отправлено: - 15:46

Добринцофф:

Если я возьму карту льготника или детскую карту и буду по ней кататься? Можно так?

[Исправлено: Нурбанчик, 31.01.2021 - 15:52]

Цитата:Приобрести наверно не сможете. Хотя не знаком с такими в Кустанае.Социальные карты школьников, студентов, в том числе для проезда, у нас выдают по справке со школы и ВУЗа, и то в базе данных единой службы перевозчиков учебное заведение обязано подтвердить что да, есть такой школьник/студент кому предназначена карта, и она получается именная так как две карты на одного ребенка не выдадут, пенсионеры получают карты в отделе соц. защиты. Для пенсионеров априори их карта как их Идентификатор не только на транспорте но и в магазинах, где им полагаются льготы. Но в целом за всё отвечает администрация (акимат), и ни как не Почта или школы и ВУЗы.Другое дело воспользоваться такой картой не владельцу - за это штраф 2000 руб.Как будет в Кустанае пока не понятно. Акимат все социальные карты скинул, как я понял, на казпочту, что тоже не верно. Необходимо акимату этим заниматься а не Казпочте.Но за проезд по карте учащегося или пенсионера, у вас тоже в скором времени введут штрафы.