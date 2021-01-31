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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40835
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:03
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История введения новой системы оплаты в костанайском общественном транспорте напоминает мне классику - всем известную басню Крылова «Квартет». В их случае, как бы герои не драли смычки, как бы не рассаживались, гармоничной музыки не получалось.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1986
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 15:46
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Если я возьму карту льготника или детскую карту и буду по ней кататься? Можно так?

Приобрести наверно не сможете. Хотя не знаком с такими в Кустанае.
Социальные карты школьников, студентов, в том числе для проезда, у нас выдают по справке со школы и ВУЗа, и то в базе данных единой службы перевозчиков учебное заведение обязано подтвердить что да, есть такой школьник/студент кому предназначена карта, и она получается именная так как две карты на одного ребенка не выдадут, пенсионеры получают карты в отделе соц. защиты. Для пенсионеров априори их карта как их Идентификатор не только на транспорте но и в магазинах, где им полагаются льготы. Но в целом за всё отвечает администрация (акимат), и ни как не Почта или школы и ВУЗы.

Другое дело воспользоваться такой картой не владельцу - за это штраф 2000 руб.
Как будет в Кустанае пока не понятно. Акимат все социальные карты скинул, как я понял, на казпочту, что тоже не верно. Необходимо акимату этим заниматься а не Казпочте.
Но за проезд по карте учащегося или пенсионера, у вас тоже в скором времени введут штрафы. 8-)

[Исправлено: Нурбанчик, 31.01.2021 - 15:52]
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1
§ 1012
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.19
Сообщений:
28
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 16:47
#16
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а сам че думаешь
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6792
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:19
#17
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Цитата:
Сергей_я:
Через какой месяц. ОНИ УЖЕ ТРИ (ИЛИ ЧЕТЫРЕ) месяца все никак не могут ума дать.

А что там доводить,все зависит от компании и перевозчиков одним надо добить систему оплаты а другим все это реализовать
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7185
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:27
#18
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Цитата:
Добринцофф: Если я возьму карту льготника или детскую карту и буду по ней кататься? Можно так?

Бери... Как говорил один ученый-аким: А ты говори так! Никто проверять не будет!
Дааа... А шо случилось? Володя продал рабочую лошадку?

Цитата:
Добринцофф: Приобрести наверно не сможете.

Карту Казпочты приобрести-то можно, но наверное она не будет внесена в их базу как социальная.
Отсюда и несколько вопросов, на которые, надеюсь, удосужатся ответить артисты "квартета":
1.Как проверить, числится ли карта Казпочты, полученная на ребенка, как социальная?
2.Что делать, если при оплате с ребенка сняли не по льготному тарифу?
3.При утере ребенком карты Казпочты, платный перевыпуск займет больше 10 дней. Почему все это время ребенок лишается льготного проезда? Ведь альтернативы льготной оплаты нет!
4.Позволяет ли карта Казпочты произвести оплату сразу за двоих детей?
5.В случае приезда иногородних детей каким образом они могут оплатить положенный им льготный проезд, если карту они не имеют в принципе?

[Исправлено: yudjin, 31.01.2021 - 19:31]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6792
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:31
#19
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Цитата:

Добринцофф: Если я возьму карту льготника или детскую карту и буду по ней кататься? Можно так?

Тебя первый же водитель выкинет с автобуса если ты по детской карте попытаешся расплатится а по льготке надо будет наверника документ потверждающий предоставить при покупке карты либо в автобусе
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7680
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:42
#20
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Цитата:
yudjin:
Дааа... А шо случилось? Володя продал рабочую лошадку?

Да что ты,куда же я без неё кормилицы.
Цитата:
abaika95:
Тебя первый же водитель выкинет с автобуса если ты по детской карте попытаешся расплатится

А водиле какая разница,он живых денег не увидит в любом случае,хоть по льготному тарифу ,хоть по полной
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7680
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:43
#21
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Цитата:
Нурбанчик:
Другое дело воспользоваться такой картой не владельцу - за это штраф 2000 руб.

Спасибо,я так и подумал ,что скорее всего какие то штрафные санкции будут.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7185
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:45
#22
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Цитата:
abaika95: Тебя первый же водитель выкинет с автобуса если ты по детской карте попытаешся расплатится а по льготке

Для особо одаренных... Карта Казпочты что у детей, что у пенсионеров, что у инвалидов ОДИНАКОВАЯ. На ней не написано, что она детская. Там только имя и фамилия.
Так может еще свидетельство о рождении с собой носить?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13646
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:46
#23
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Цитата:
Добринцофф:
А водиле какая разница,он живых денег не увидит в любом случае,хоть по льготному тарифу ,хоть по полной

Вообще да - если им будут из бюджета давать недостающие, то водителю будет без разницы. Но, говорят, будут коонтролеры от Алем пей и, думаю, от акимата вскоре. А там уже штраф может прилететь. Я в Челябинске 8 месяцев по факту живу и всего один раз попался на такого контролера.

[Исправлено: Victor Yang, 31.01.2021 - 19:50]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21017
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 19:53
#24
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Цитата:
abaika95:
документ потверждающий предоставить при покупке карты либо в автобусе

Да, водительское удостоверение, надо при себе иметь... :lol: :oops:
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