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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40835
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10773
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 16:44
#210
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Цитата:
elektron:
Ну и подытожим, где доказательства, что дворец Путина?


их нету, бла бла бла не считается.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13646
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 16:54
#211
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Цитата:
elektron:
"Усы вот и хвост" ?

Усы, лапы и хвост!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6792
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 17:05
#212
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Цитата:
elektron:
Ну ваш прокол, Алекс в курсе, а абайуа нет

Ну мы с Алексом в разных кабинетах сидим он может и вкурсе)
Цитата:
elektron:
ищите и найдёте

Ну как всегда бла бла бла )
Отжали Крым по преступному и врали что не отжимали) бандиты у власти
Цитата:
alex_60:
да, у меня на работе стоит. календарь. В. С. я уже писал про это

Ну ты то по разнорядке обязан покупать и каждый номер тоже)
Цитата:
elektron:
Ну и подытожим, где доказательства, что дворец Путина?

Целый полуторачасовой ролик об этом,но вам неохото рушить свою систему ценностей)
Ну не рушьте смотрите дальше кисиля и соловья) они вам расскажут всю правду)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21017
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 17:10
#213
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Цитата:
abaika95:
смотрите дальше кисиля и соловья) они вам расскажут всю правду)

Не, абайя, вся правда - на "Хабаре"... :lol: ;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6247
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 17:14
#214
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Цитата:
abaika95:
Целый полуторачасовой ролик об этом,

Ааах и это доказательная база? Ну смотрите дальше свой ютуб. :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6247
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 17:17
#215
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Цитата:
abaika95:

А как вам это видео понравиться, если вместо Путина туда Абайка вставить. сам правда ещё та и не смотрел енту ерунду. :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6247
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 19:37
#216
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Цитата:
abaika95:
Ну как всегда бла бла бла )

Не знаю точно как на гос уровне. Но чисто юредически.
//В каких случаях можно отменить договор дарения Итак, перейдем собственно к теме статьи, а именно поговорим о том, как можно оспорить договор дарения доли в квартире, квартиры, дома или иного имущества. Закон предусматривает возможность возврата подарка обратно. В каких же случаях можно отменить дарственную при жизни дарителя, и могут ли наследники оспорить договор дарения после смерти дарителя? Это возможно сделать в следующих ситуациях:Одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. При этом в случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.Обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты, и даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения.В самом договоре дарения предусмотрено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. В этом случае подаренная недвижимость вернется в собственность дарителя, а не будет наследоваться наследниками одаряемого. 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6792
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 19:41
#217
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Цитата:
drakon:
Не, абайя, вся правда - на "Хабаре

Абайя? Мне тебя витяй назвать или витун?)и да на хабаре тоже самое что у кисиля но не так агрессивно подаётся
Хабар просто копия советского телевидения где показывали как строят и урожай собирают
А кисель и Соловей это ужас
Это Геббельс
Цитата:
elektron:
Ааах и это доказательная база?

Ну посмотрите ролик так все четко он расписал что и куда?)
А знаете почему я всё-таки считаю что дворец Путинский,явно видно что ролик навлаьному делали црушники а они точно раскопали то что надо) Цитата:
elektron:
А как вам это видео понравиться, если вместо Путина туда Абайка вставить

Да если при этом мне этот дворец отдадут то пожалуйста) посмотрите ролик,он ужасно занудный кончено но все что тут нурболванчик из аула пытался опровергнуть там уже показано и расписано) он теперь просто треплет то что посмотрел вскользь на России 24 где этот дворец назвали отелем) а мы знаем что говорят на России 24 значит считать надо деаметрально противоположно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6792
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 19:42
#218
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Цитата:
elektron:
Не знаю точно как на гос уровне. Но чисто юредически.

Правильно не знаете потомучто такого в международном поле нет,и привели пример совсем никак не относимый у делу) зря старались
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6247
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 19:46
#219
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Цитата:
abaika95:
Да если при этом мне этот дворец отдадут то пожалуйста)

Ну так просто напишите статью или видео снимите, о том, что дворец ваш. И будет ваш :lol: :lol: :-P
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6247
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 19:48
#220
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