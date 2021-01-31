Отправлено: - 18:04

drakon:

Интересно, абайя, какой будет -вакцинироваться? Наверное - Казахстанской? Российская, может быть - просрочена...

Цитата:Абайя это что? Абай и я или что ты там опять пальцами по клаве не попадаешь?) Вакцинироваться пока не буду,пока всех врачей не вакцинируют и учителей им важнее) а российская и казахстанская одна и та же вакцина