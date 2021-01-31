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≡ Вакцинация от COVID-19: "Спутник V" привезли в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40835
Вакцинация от COVID-19: "Спутник V" привезли в Казахстан
Отправлено: 31.01.21 - 17:22
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В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и другие. А вообще к вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2155
Re: Вакцинация от COVID-19: "Спутник V" привезли в...
Отправлено: 31.01.21 - 17:22
#1
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21014
Вакцинация от COVID-19: "Спутник V" привезли в Казахстан
Отправлено: 31.01.21 - 17:54
#2
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Цитата:

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские,

Интересно, абайя, какой будет -вакцинироваться?
Наверное - Казахстанской? Российская,
может быть - просрочена... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 31.01.2021 - 17:56]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6783
Вакцинация от COVID-19: "Спутник V" привезли в Казахстан
Отправлено: 31.01.21 - 18:04
#3
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Цитата:
drakon:
Интересно, абайя, какой будет -вакцинироваться? Наверное - Казахстанской? Российская, может быть - просрочена...

Абайя это что? Абай и я или что ты там опять пальцами по клаве не попадаешь?) Вакцинироваться пока не буду,пока всех врачей не вакцинируют и учителей им важнее) а российская и казахстанская одна и та же вакцина
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