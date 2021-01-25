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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40835
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10772
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 16:44
#210
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Цитата:
elektron:
Ну и подытожим, где доказательства, что дворец Путина?


их нету, бла бла бла не считается.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13645
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 16:54
#211
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Цитата:
elektron:
"Усы вот и хвост" ?

Усы, лапы и хвост!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6783
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 17:05
#212
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Цитата:
elektron:
Ну ваш прокол, Алекс в курсе, а абайуа нет

Ну мы с Алексом в разных кабинетах сидим он может и вкурсе)
Цитата:
elektron:
ищите и найдёте

Ну как всегда бла бла бла )
Отжали Крым по преступному и врали что не отжимали) бандиты у власти
Цитата:
alex_60:
да, у меня на работе стоит. календарь. В. С. я уже писал про это

Ну ты то по разнорядке обязан покупать и каждый номер тоже)
Цитата:
elektron:
Ну и подытожим, где доказательства, что дворец Путина?

Целый полуторачасовой ролик об этом,но вам неохото рушить свою систему ценностей)
Ну не рушьте смотрите дальше кисиля и соловья) они вам расскажут всю правду)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21014
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 17:10
#213
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Цитата:
abaika95:
смотрите дальше кисиля и соловья) они вам расскажут всю правду)

Не, абайя, вся правда - на "Хабаре"... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6244
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 17:14
#214
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Цитата:
abaika95:
Целый полуторачасовой ролик об этом,

Ааах и это доказательная база? Ну смотрите дальше свой ютуб. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6244
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 17:17
#215
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Цитата:
abaika95:

А как вам это видео понравиться, если вместо Путина туда Абайка вставить. сам правда ещё та и не смотрел енту ерунду. :lol:
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