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Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40834
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10766
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:34
Цитата:
не читает форум Нг.
не знает что ты жил в квадрате.
в одном городе.
недавно назначен. опыта нет.
Нурбанчик:
Ты свои оценки оставь при себе, твои четыре стены с твоим умственным развитием, откуда ты вещаешь на страницы НГ, - это и есть АУЛ,
Ты свои оценки оставь при себе, твои четыре стены с твоим умственным развитием, откуда ты вещаешь на страницы НГ, - это и есть АУЛ,
не читает форум Нг.
не знает что ты жил в квадрате.
в одном городе.
недавно назначен. опыта нет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10766
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:42
Во Владивостоке хоровод на льду, В Хабаровске никто не пришел.
На Сухаревской площади в Москве начались задержания участников несогласованной акции.
ничего нового.
пациент направил Байдену список, против кого надо направить санкции.
Абрамович, Усманов.
обиделся наверное, что денег не дают.
На Сухаревской площади в Москве начались задержания участников несогласованной акции.
ничего нового.
пациент направил Байдену список, против кого надо направить санкции.
Абрамович, Усманов.
обиделся наверное, что денег не дают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6239
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:46
Цитата:
На "папу" - кукловода, Ходорковского побоялся побоялся похоже.
alex_60:
На "папу" - кукловода, Ходорковского побоялся побоялся похоже.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6239
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:46
Там ведь и щупальца поотрывать могут.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:51
Цитата:
Подарки нужно возвращать? Что за еврейская логика?) Вы тоже все свои подарки возвращаете?)Цитата:
Вроде все в Канве разговора об одном человеке разве нет?)
Цитата:
Нц вот и все нурболванчик ты и запуталася в своей кремлевской лапше) объект инвестиционный котрый находится под охраной ФСО и ФСБ где даже заправка своя и винодельня (кстати ты так и не обьеснил почему нет ферм) все под особым контролем т.к. там саммиты будут проводится и государство ни копейки не тратит? Слушай попроси у соловья другую методичку от этой уже попахивает протухшими спагетти)) там за одну охрану ФСБ за 9 лет набежала приличная сумма,на что уходят деньги налогоплательщиков!!
Цитата:
А ну да токаев и Лукаш будут в акводискотека сидеть пиво пописать пока Путин в машинки наиграется))
Цитата:
О ещё сулеймана приплел)
Там для тебе медуза новую статью выдала,читай просвещайся думай новые аргументы как отмазывать хозяина)
Скучно девочки)
elektron:
Ну как же, подарки нужно возвращать. Ну а о стратегической особенности полуострова, уже были разъяснения
Ну как же, подарки нужно возвращать. Ну а о стратегической особенности полуострова, уже были разъяснения
Подарки нужно возвращать? Что за еврейская логика?) Вы тоже все свои подарки возвращаете?)Цитата:
elektron:
Так чаво разговор о Крыме завели?
Так чаво разговор о Крыме завели?
Вроде все в Канве разговора об одном человеке разве нет?)
Цитата:
Нурбанчик:
возведенным Инвестором в своих целях, конечно не постоянно, - все условия прописаны в
возведенным Инвестором в своих целях, конечно не постоянно, - все условия прописаны в
Нц вот и все нурболванчик ты и запуталася в своей кремлевской лапше) объект инвестиционный котрый находится под охраной ФСО и ФСБ где даже заправка своя и винодельня (кстати ты так и не обьеснил почему нет ферм) все под особым контролем т.к. там саммиты будут проводится и государство ни копейки не тратит? Слушай попроси у соловья другую методичку от этой уже попахивает протухшими спагетти)) там за одну охрану ФСБ за 9 лет набежала приличная сумма,на что уходят деньги налогоплательщиков!!
Цитата:
Нурбанчик:
- это и на уровне стран СНГ.
- это и на уровне стран СНГ.
А ну да токаев и Лукаш будут в акводискотека сидеть пиво пописать пока Путин в машинки наиграется))
Цитата:
Нурбанчик:
По твоей писанине, можно оценить одно - аульный бред, времени у меня нет на дальнейшие беседы с такой необразованной личностью как ты, как Троль ты возможно образован пускать пыль, но элементарных вещей не знаешь. Живи со своей сказкой навального дальше. Еще раз - флаг тебе в руки
По твоей писанине, можно оценить одно - аульный бред, времени у меня нет на дальнейшие беседы с такой необразованной личностью как ты, как Троль ты возможно образован пускать пыль, но элементарных вещей не знаешь. Живи со своей сказкой навального дальше. Еще раз - флаг тебе в руки
О ещё сулеймана приплел)
Там для тебе медуза новую статью выдала,читай просвещайся думай новые аргументы как отмазывать хозяина)
Скучно девочки)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6239
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:57
Цитата:
Вы же , если приобрели календарик, в курсе моей фамилии
Это не еврейская, а международная логика. В случае неблагодарного отношения, подарки возвращать принято.
[Исправлено: elektron, 31.01.2021 - 11:00]
abaika95:
Подарки нужно возвращать? Что за еврейская логика?)
Подарки нужно возвращать? Что за еврейская логика?)
Вы же , если приобрели календарик, в курсе моей фамилии
Это не еврейская, а международная логика. В случае неблагодарного отношения, подарки возвращать принято.
[Исправлено: elektron, 31.01.2021 - 11:00]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6239
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 16:03
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 16:04
Цитата:
За каждым поуеховшим аулбайцем кремлеботом не слежу)
alex_60:
не читает форум Нг. не знает что ты жил в квадрате. в одном городе. недавно назначен. опыта нет.
не читает форум Нг. не знает что ты жил в квадрате. в одном городе. недавно назначен. опыта нет.
За каждым поуеховшим аулбайцем кремлеботом не слежу)
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