Прогноз на 5 дней
ясно-9°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
Страница 14 из 14«1...121314
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40834
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10766
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:34
#195
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Ты свои оценки оставь при себе, твои четыре стены с твоим умственным развитием, откуда ты вещаешь на страницы НГ, - это и есть АУЛ,


не читает форум Нг.
не знает что ты жил в квадрате.
в одном городе.
недавно назначен. опыта нет.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10766
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:42
#196
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во Владивостоке хоровод на льду, В Хабаровске никто не пришел.
На Сухаревской площади в Москве начались задержания участников несогласованной акции.
ничего нового.
пациент направил Байдену список, против кого надо направить санкции.
Абрамович, Усманов.
обиделся наверное, что денег не дают.
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6239
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:46
#197
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

На "папу" - кукловода, Ходорковского побоялся побоялся похоже. 8-)
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6239
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:46
#198
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там ведь и щупальца поотрывать могут. :-P
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6779
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:51
#199
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну как же, подарки нужно возвращать. Ну а о стратегической особенности полуострова, уже были разъяснения

Подарки нужно возвращать? Что за еврейская логика?) Вы тоже все свои подарки возвращаете?)Цитата:
elektron:
Так чаво разговор о Крыме завели?

Вроде все в Канве разговора об одном человеке разве нет?)
Цитата:
Нурбанчик:
возведенным Инвестором в своих целях, конечно не постоянно, - все условия прописаны в

Нц вот и все нурболванчик ты и запуталася в своей кремлевской лапше) объект инвестиционный котрый находится под охраной ФСО и ФСБ где даже заправка своя и винодельня (кстати ты так и не обьеснил почему нет ферм) все под особым контролем т.к. там саммиты будут проводится и государство ни копейки не тратит? Слушай попроси у соловья другую методичку от этой уже попахивает протухшими спагетти)) там за одну охрану ФСБ за 9 лет набежала приличная сумма,на что уходят деньги налогоплательщиков!!
Цитата:
Нурбанчик:
- это и на уровне стран СНГ.

А ну да токаев и Лукаш будут в акводискотека сидеть пиво пописать пока Путин в машинки наиграется))
Цитата:
Нурбанчик:
По твоей писанине, можно оценить одно - аульный бред, времени у меня нет на дальнейшие беседы с такой необразованной личностью как ты, как Троль ты возможно образован пускать пыль, но элементарных вещей не знаешь. Живи со своей сказкой навального дальше. Еще раз - флаг тебе в руки

О ещё сулеймана приплел)
Там для тебе медуза новую статью выдала,читай просвещайся думай новые аргументы как отмазывать хозяина)
Скучно девочки)
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6239
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 15:57
#200
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Подарки нужно возвращать? Что за еврейская логика?)

Вы же , если приобрели календарик, в курсе моей фамилии :lol:
Это не еврейская, а международная логика. В случае неблагодарного отношения, подарки возвращать принято. 8-)

[Исправлено: elektron, 31.01.2021 - 11:00]
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6239
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 16:03
#201
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
О ещё сулеймана приплел


Как то так. :lol:
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6779
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 16:04
#202
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не читает форум Нг. не знает что ты жил в квадрате. в одном городе. недавно назначен. опыта нет.

За каждым поуеховшим аулбайцем кремлеботом не слежу)
Профайл
Страница 14 из 14«1...121314
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: abaika95, elektron, Нурбанчик, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS