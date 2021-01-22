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Преимущества.

Недостаток.

Что необходимо.

Как сделать дорожку (можно изменять методу).

ДЕЛАЕМ БРУСЧАТКУ С ПОМОЩЬЮ ПЛЕНКИСуществует несколько способов изготовления тротуарной плитки в домашних условиях. Но все они требуют применения форм и вибростола. Но можно сделать плитку под булыжник с помощью обыкновенной китайской стрейч-пленки.Главная фишка здесь в том, что формовка камня происходит не в специальной форме, а в пленке. Тот же самый раствор, что требуется для плитки , выкладывается на пленку, из пленки формируется мешочек, в виде булыжника и сразу выкладывается на дорожку. В таком положении он и затвердевает. Потом только освободить булыжник от пленки и дорожка готова.Возможность легко, но при этом точно подогнать брусчатку друг к другу. Камень принимает оптимальную форму, пока находится в пластичном состоянии. Это позволяет делать ровную и удобную для передвижения поверхность. Минимальные зазоры будут отводить воду с дорожки. Имитация булыжника смотрится красиво и оригинально. А если туда добавить плиточный краситель? Красная или желтая дорожка смотрится намного привлекательнее.Трудности вызовет удаление пленки с лицевой поверхности дорожки. Есть три способа.- Очистить пленку металлической щеткой.- Добавить в раствор пластификатор или жидкое мыло. Пластификатор используется в производстве плитки, чтобы раствор не приставал к форме.- Если не удастся очистить вручную, можно удалить газовой горелкой. Пленка тонкая и быстро исчезнет.Цемент, песок, мелкий щебень, пластификатор или жидкое мыло. Из инвентаря: ведро, нож, кельма, рабочая поверхность в виде металлической пластины размером 100х50 см, несколько досок в качестве бортов, арматурины для их крепления, сама стрейч-пленка.Прежде всего нужно подготовить основание под дорожку.- снять верхний плодородный слой почвы;- положить геотекстиль, чтобы трава не прорастала сквозь зазоры;- установить направляющие из досок;- засыпать слой песка 5-8 см и утрамбовать его;- засыпать слой щебня 5-8 см и также утрамбовать.Почему именно так? Слой песка нужен, чтобы геотекстиль не порвался. Слой щебня необходим, потому, что "сырой булыжник" примет форму поверхности и как-бы "срастется" с ней. Это увеличит сцепление камня с основанием.Далее делаем раствор. Оптимальный вариант: 1 часть цемента, 1,5 части песка и 2 части мелкого щебня. Пластификатор водится в пропорции: на 1 кг цемента 10 г пластификатора. И четверть литра воды.Пропорция для жидкого мыла: 1 ч.л. на ведро цемента.Пропорция для краски: 30 г специализированного красителя на 1 кг цемента.А далее все очень просто: раствор хорошо замешивается (чтобы вышел лишний воздух), помещается на стрейч-пленку, заворачивается в мешочек и ложится на основание дорожки. Пока масса пластичная, ей можно придать сверху ровную форму, похлопав по ней обструганной досочкой.Дать постоять дорожке в пленке не менее 5 дней, она за это время наберет прочность. После этого убрать бортики, пленку и дорожка готова.Удачи!