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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40834
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:03
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История введения новой системы оплаты в костанайском общественном транспорте напоминает мне классику - всем известную басню Крылова «Квартет». В их случае, как бы герои не драли смычки, как бы не рассаживались, гармоничной музыки не получалось.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1986
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 15:46
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Если я возьму карту льготника или детскую карту и буду по ней кататься? Можно так?

Приобрести наверно не сможете. Хотя не знаком с такими в Кустанае.
Социальные карты школьников, студентов, в том числе для проезда, у нас выдают по справке со школы и ВУЗа, и то в базе данных единой службы перевозчиков учебное заведение обязано подтвердить что да, есть такой школьник/студент кому предназначена карта, и она получается именная так как две карты на одного ребенка не выдадут, пенсионеры получают карты в отделе соц. защиты. Для пенсионеров априори их карта как их Идентификатор не только на транспорте но и в магазинах, где им полагаются льготы. Но в целом за всё отвечает администрация (акимат), и ни как не Почта или школы и ВУЗы.

Другое дело воспользоваться такой картой не владельцу - за это штраф 2000 руб.
Как будет в Кустанае пока не понятно. Акимат все социальные карты скинул, как я понял, на казпочту, что тоже не верно. Необходимо акимату этим заниматься а не Казпочте.
Но за проезд по карте учащегося или пенсионера, у вас тоже в скором времени введут штрафы. 8-)

[Исправлено: Нурбанчик, 31.01.2021 - 15:52]
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