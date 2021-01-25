Отправлено: - 15:51

elektron:

Ну как же, подарки нужно возвращать. Ну а о стратегической особенности полуострова, уже были разъяснения

elektron:

Так чаво разговор о Крыме завели?

Нурбанчик:

возведенным Инвестором в своих целях, конечно не постоянно, - все условия прописаны в

Нурбанчик:

- это и на уровне стран СНГ.

Нурбанчик:

По твоей писанине, можно оценить одно - аульный бред, времени у меня нет на дальнейшие беседы с такой необразованной личностью как ты, как Троль ты возможно образован пускать пыль, но элементарных вещей не знаешь. Живи со своей сказкой навального дальше. Еще раз - флаг тебе в руки

Цитата:Подарки нужно возвращать? Что за еврейская логика?) Вы тоже все свои подарки возвращаете?)Цитата:Вроде все в Канве разговора об одном человеке разве нет?)Цитата:Нц вот и все нурболванчик ты и запуталася в своей кремлевской лапше) объект инвестиционный котрый находится под охраной ФСО и ФСБ где даже заправка своя и винодельня (кстати ты так и не обьеснил почему нет ферм) все под особым контролем т.к. там саммиты будут проводится и государство ни копейки не тратит? Слушай попроси у соловья другую методичку от этой уже попахивает протухшими спагетти)) там за одну охрану ФСБ за 9 лет набежала приличная сумма,на что уходят деньги налогоплательщиков!!Цитата:А ну да токаев и Лукаш будут в акводискотека сидеть пиво пописать пока Путин в машинки наиграется))Цитата:О ещё сулеймана приплел)Там для тебе медуза новую статью выдала,читай просвещайся думай новые аргументы как отмазывать хозяина)Скучно девочки)