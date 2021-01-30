Отправлено: - 12:54

abaika95:

Первый вопрос для чего того группу запустили а потом пинками начали выгонять?

Цитата:Бизнес освобождён от всяких проверок - Токаев подписал трёхлетний мораторий на проверки. Их и потому и не пустили - потому что не было штампика прокуратуры о регистрации проверки,( потому что прокуратура, как орган следящий за исполнением законов, а указ президента - это тоже закон- не имеет права разрешать проверки, так как введён МОРАТОРИЙ).