Прогноз на 5 дней
переменная облачность-14°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40834
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История введения новой системы оплаты в костанайском общественном транспорте напоминает мне классику - всем известную басню Крылова «Квартет». В их случае, как бы герои не драли смычки, как бы не рассаживались, гармоничной музыки не получалось.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10752
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
разок на прошлой неделе пришлось проехать на автобусе.
сел, думаю посмотрю как люди оплачивают.
заходят в среднюю дверь, на том маршруте где я ехал, проехал семь остановок.
ни один не оплатил картой, все наличными. подхожу, водитель руку ладошкой под мелочь, я ему карту банка,
он аж руку отдернул. приложил, пикнуло, вышел.
и это за считанные дни перехода на новые тарифы.
Профайл
М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
1
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может автор скажет к чему это все. Бесполезная болтовня
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4441
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Кокшетау давным давно по карточкам проезд, надо было откомандировать кого-нибудь для принятия опыта
Профайл Посетить вебсайт
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10752
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:27
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кзылорда, петропавловск, талдыкурган.
где алемпей.
и Костанай.
набор городов какой то не очень.
в столицах нет.
почему их привлекли у нас?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1511
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 12:17
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
их привлекли у нас?


Наверное, я так думаю: есть такой термин: "конфликт интересов".
Если там налажено, и ОНИ не хотят как ТАМ, то , как говоривал покойный М.Задорнов:"....всё дело в БАБКАХ...."
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6776
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 12:43
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об чем статья? Да действительно ниочем,ведутся подготовительные мероприятия к введению оплаты по картам,через месяц это уже будет в порядке вещей но мнение же свое высказать необходимо! Куда ж без мнения что все не так как надо!)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10752
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:00
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статья серьезная.
потому что история уже тянется лет пять.
но так понимаю никто серьезно не смог заинтересовать, их. раньше
щебенки видать мало было у предлагателей.
а когда мало, то дело не идет.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10752
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:02
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вопрос созрел наверное тогда,
когда....
но предложила это слабая, уровня начальных классов контора.
но у них было...
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10752
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:04
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
накупмли валидаторов, самых дорогих,
и начали считать, сколько же нападает
а система оказалось нерабочая.
абсолютно.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10752
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:06
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
месяцы тестирования, а на выходе ноль.
что дальше?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10752
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:08
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не хочу быть неправильно понятым.
оплата картой банка очень удобна.
тут и спорить бесполезно.
жалко льготников.
их вообще отрезают.
по сути.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10752
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:13
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и в окончание.
как писал в начале ветки, проехал один раз по необходимости.
так водитель не зная почему, но понимаю,
наложил на место где карта прилагается,
рулон билетов, чтобы значка антенны не было. видно.
короче жизнь продолжается.
и желаю всем быть здоровыми и счастливыми.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS