Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет

Отправлено: - 10:03

разок на прошлой неделе пришлось проехать на автобусе.

сел, думаю посмотрю как люди оплачивают.

заходят в среднюю дверь, на том маршруте где я ехал, проехал семь остановок.

ни один не оплатил картой, все наличными. подхожу, водитель руку ладошкой под мелочь, я ему карту банка,

он аж руку отдернул. приложил, пикнуло, вышел.

и это за считанные дни перехода на новые тарифы.