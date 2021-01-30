Прогноз на 5 дней
переменная облачность-14°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40834
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 14:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в ДП Костанайской области, при проведении рейда сотрудники мониторинговой группы столкнулись с воспрепятствованием их деятельности. Сообщение об этом поступило на номер 102. На место прибыли наряды полиции.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1511
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 31.01.21 - 12:54
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Первый вопрос для чего того группу запустили а потом пинками начали выгонять?


Бизнес освобождён от всяких проверок - Токаев подписал трёхлетний мораторий на проверки. Их и потому и не пустили - потому что не было штампика прокуратуры о регистрации проверки,( потому что прокуратура, как орган следящий за исполнением законов, а указ президента - это тоже закон- не имеет права разрешать проверки, так как введён МОРАТОРИЙ).
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1511
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 31.01.21 - 12:57
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
всей стране мониторят и никто ещё не оспорил сей факт в суде


Указ Президента о мораторий на проверки ВЫШЕ приказа ведомственного сан.врача. Бизнес, элементарно ЗАКОШМАРЕН и юридически БЕЗГРАМОТЕН.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1511
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 31.01.21 - 13:09
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему быстро формально ОТМЕНИЛИ де-юре режим ЧС, но де-факто всю ситуацию оставили неформально как в режиме ЧС: согласно всем заключённым договорам НАСТУПИЛ бы ФОРС-МАЖОР и в таком случае ВСЕ обязательства друг перед другом( бизнес-государству; бизнес-банкам; государство-бизнесу;банки-бизнесу; бизнес-бизнесу и так далее и вспомните при этом КОМУ у нас ВСЁ это принадлежит) полетели бы к чертям с....м.
В стране наступила бы диктатура вакханалий и режим невыполнения обязательств друг перед другом.
Это как в детской сказке: "...в Багдаде - мы спим, это сон, но в то же время мы не спим и это не сон..."
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1511
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 31.01.21 - 13:17
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но ещё тумаков надавать,


Оказание сопротивление представителям правоохранительных органов при исполнении ими своих обязанностей и превышение пределов необходимой самообороны - уголовная статья и там не штраф, а реальный.
Просто не пустили - в данной ситуации это правильно и законно.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1511
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 31.01.21 - 13:19
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
работники правоохранительных органов, имеют право


На каком оснований?? - в стране нет режима ЧС, и на этот период действуют все законы мирного времени и они функционируют в штатном режиме.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6231
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 31.01.21 - 13:24
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
На каком оснований??

Просто по подозрению в нарушении. ;-)
Это вроде даже международно закреплено.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
552
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 31.01.21 - 13:36
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, у теток девиантное отклонение.
Пойти ночью к укуренным чтобы наверняка отхватить по щам.
:lol:
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS