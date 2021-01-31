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Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40834
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:03
История введения новой системы оплаты в костанайском общественном транспорте напоминает мне классику - всем известную басню Крылова «Квартет». В их случае, как бы герои не драли смычки, как бы не рассаживались, гармоничной музыки не получалось.
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Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:03
разок на прошлой неделе пришлось проехать на автобусе.
сел, думаю посмотрю как люди оплачивают.
заходят в среднюю дверь, на том маршруте где я ехал, проехал семь остановок.
ни один не оплатил картой, все наличными. подхожу, водитель руку ладошкой под мелочь, я ему карту банка,
он аж руку отдернул. приложил, пикнуло, вышел.
и это за считанные дни перехода на новые тарифы.
сел, думаю посмотрю как люди оплачивают.
заходят в среднюю дверь, на том маршруте где я ехал, проехал семь остановок.
ни один не оплатил картой, все наличными. подхожу, водитель руку ладошкой под мелочь, я ему карту банка,
он аж руку отдернул. приложил, пикнуло, вышел.
и это за считанные дни перехода на новые тарифы.
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 1
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:10
Может автор скажет к чему это все. Бесполезная болтовня
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4441
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:19
В Кокшетау давным давно по карточкам проезд, надо было откомандировать кого-нибудь для принятия опыта
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:27
кзылорда, петропавловск, талдыкурган.
где алемпей.
и Костанай.
набор городов какой то не очень.
в столицах нет.
почему их привлекли у нас?
где алемпей.
и Костанай.
набор городов какой то не очень.
в столицах нет.
почему их привлекли у нас?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1511
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 12:17
Цитата:
Наверное, я так думаю: есть такой термин: "конфликт интересов".
Если там налажено, и ОНИ не хотят как ТАМ, то , как говоривал покойный М.Задорнов:"....всё дело в БАБКАХ...."
alex_60:
их привлекли у нас?
их привлекли у нас?
Наверное, я так думаю: есть такой термин: "конфликт интересов".
Если там налажено, и ОНИ не хотят как ТАМ, то , как говоривал покойный М.Задорнов:"....всё дело в БАБКАХ...."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6776
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 12:43
Об чем статья? Да действительно ниочем,ведутся подготовительные мероприятия к введению оплаты по картам,через месяц это уже будет в порядке вещей но мнение же свое высказать необходимо! Куда ж без мнения что все не так как надо!)
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:00
статья серьезная.
потому что история уже тянется лет пять.
но так понимаю никто серьезно не смог заинтересовать, их. раньше
щебенки видать мало было у предлагателей.
а когда мало, то дело не идет.
потому что история уже тянется лет пять.
но так понимаю никто серьезно не смог заинтересовать, их. раньше
щебенки видать мало было у предлагателей.
а когда мало, то дело не идет.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:02
вопрос созрел наверное тогда,
когда....
но предложила это слабая, уровня начальных классов контора.
но у них было...
когда....
но предложила это слабая, уровня начальных классов контора.
но у них было...
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:04
накупмли валидаторов, самых дорогих,
и начали считать, сколько же нападает
а система оказалось нерабочая.
абсолютно.
и начали считать, сколько же нападает
а система оказалось нерабочая.
абсолютно.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:06
месяцы тестирования, а на выходе ноль.
что дальше?
что дальше?
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:08
не хочу быть неправильно понятым.
оплата картой банка очень удобна.
тут и спорить бесполезно.
жалко льготников.
их вообще отрезают.
по сути.
оплата картой банка очень удобна.
тут и спорить бесполезно.
жалко льготников.
их вообще отрезают.
по сути.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 13:13
и в окончание.
как писал в начале ветки, проехал один раз по необходимости.
так водитель не зная почему, но понимаю,
наложил на место где карта прилагается,
рулон билетов, чтобы значка антенны не было. видно.
короче жизнь продолжается.
и желаю всем быть здоровыми и счастливыми.
как писал в начале ветки, проехал один раз по необходимости.
так водитель не зная почему, но понимаю,
наложил на место где карта прилагается,
рулон билетов, чтобы значка антенны не было. видно.
короче жизнь продолжается.
и желаю всем быть здоровыми и счастливыми.
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