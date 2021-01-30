Отправлено: - 14:39

alex_60: мальчик СУ.

Гога:

Шура , ну когда ты уже запомнишь , что у нас разница во времени - 3 часа

Гога:

Тоже сюда ?

Цитата:Я так и знал что ты это делаешь при виде меня)Только ты ещё одну С забыл добавитьЦитата:Это ты его Шурой называешь с намеком на советского Шурика или постсоветского?) Цитата:Нет просто интересно почем квартиры в курортном городе