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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 41 из 41«1...394041
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6773
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 14:39
#601
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Цитата:
alex_60: мальчик СУ.
Я так и знал что ты это делаешь при виде меня)
Только ты ещё одну С забыл добавитьЦитата:
Гога:
Шура , ну когда ты уже запомнишь , что у нас разница во времени - 3 часа

Это ты его Шурой называешь с намеком на советского Шурика или постсоветского?) Цитата:
Гога:
Тоже сюда ?

Нет просто интересно почем квартиры в курортном городе
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:41
#602
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Цитата:
abaika95:
с намеком на советского Шурика

----Пилите Шура , пилите . Мне этот персонаж нравится.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:42
#603
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Цитата:
abaika95:
в курортном городе

----В каком именно ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:43
#604
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Цитата:
alex_60:
в сарайке,

----Лучше в сарайке , чем в скворечнике .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:46
#605
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А что это вдруг _60 исчез после двух красных карточек ?? Испугался что ли дисквалификации ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:48
#606
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Ну зачем покрасили красным _60 ? Ну подумаешь тупым кого - то обозвал .Так это есть сравнение с собой , любимым .

[Исправлено: Гога, 30.01.2021 - 16:53]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:57
#607
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Цитата:
abaika95:
в курортном городе

---Я , однако , не в курортном живу . Это только один здесь на форуме человечище думает , что я в Анапе . Хотя под ником ясно мой город указан .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6773
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 21:36
#608
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Цитата:
Гога:
Пилите Шура , пилите . Мне этот персонаж нравится

Да забыл что и этот Шурик ещё есть
Да 60ый вполне походит на Балаганова и фамилия говорящая)Цитата:
Гога:
Я , однако , не в курортном живу . Это только один здесь на форуме человечище думает , что я в Анапе . Хотя под ником ясно мой город указан

А Краснодар разве не курортный город?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 08:44
#609
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ну что Гога, с утра в какой деревне проснулся?
ты там у соседей узнай, как место называется.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 08:45
#610
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раз интернета нет, то место похоже дремущее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 08:57
#611
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Цитата:
Гога:
под ником ясно мой город указан .


да, в Краснодаре интернета нет
странный "краснодар", Вова.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 08:58
#612
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те что звонили от тебя, назвали конкретно где ты живешь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 08:59
#613
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назвали кодовое слово-свеча.
плюс фио.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 10:20
#614
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Большунов выиграл классический масс-старт на 15 км, несмотря на падение, Клэбо – 2-й, Устюгов – 7-й
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 10:21
#615
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представляю, как обидно норвежцам.
следом за россиянином их сразу четверо
приехало.
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Страница 41 из 41«1...394041
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