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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 14:39
Цитата:
Только ты ещё одну С забыл добавитьЦитата:
Это ты его Шурой называешь с намеком на советского Шурика или постсоветского?) Цитата:
Нет просто интересно почем квартиры в курортном городе
alex_60: мальчик СУ.Я так и знал что ты это делаешь при виде меня)
Только ты ещё одну С забыл добавитьЦитата:
Гога:
Шура , ну когда ты уже запомнишь , что у нас разница во времени - 3 часа
Шура , ну когда ты уже запомнишь , что у нас разница во времени - 3 часа
Это ты его Шурой называешь с намеком на советского Шурика или постсоветского?) Цитата:
Гога:
Тоже сюда ?
Тоже сюда ?
Нет просто интересно почем квартиры в курортном городе
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:41
Цитата:
----Пилите Шура , пилите . Мне этот персонаж нравится.
abaika95:
с намеком на советского Шурика
с намеком на советского Шурика
----Пилите Шура , пилите . Мне этот персонаж нравится.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:42
Цитата:
----В каком именно ??
abaika95:
в курортном городе
в курортном городе
----В каком именно ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:43
Цитата:
----Лучше в сарайке , чем в скворечнике .
alex_60:
в сарайке,
в сарайке,
----Лучше в сарайке , чем в скворечнике .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:46
А что это вдруг _60 исчез после двух красных карточек ?? Испугался что ли дисквалификации ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:48
Ну зачем покрасили красным _60 ? Ну подумаешь тупым кого - то обозвал .Так это есть сравнение с собой , любимым .
[Исправлено: Гога, 30.01.2021 - 16:53]
[Исправлено: Гога, 30.01.2021 - 16:53]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 19:57
Цитата:
---Я , однако , не в курортном живу . Это только один здесь на форуме человечище думает , что я в Анапе . Хотя под ником ясно мой город указан .
abaika95:
в курортном городе
в курортном городе
---Я , однако , не в курортном живу . Это только один здесь на форуме человечище думает , что я в Анапе . Хотя под ником ясно мой город указан .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.01.21 - 21:36
Цитата:
Да забыл что и этот Шурик ещё есть
Да 60ый вполне походит на Балаганова и фамилия говорящая)Цитата:
А Краснодар разве не курортный город?
Гога:
Пилите Шура , пилите . Мне этот персонаж нравится
Пилите Шура , пилите . Мне этот персонаж нравится
Да забыл что и этот Шурик ещё есть
Да 60ый вполне походит на Балаганова и фамилия говорящая)Цитата:
Гога:
Я , однако , не в курортном живу . Это только один здесь на форуме человечище думает , что я в Анапе . Хотя под ником ясно мой город указан
Я , однако , не в курортном живу . Это только один здесь на форуме человечище думает , что я в Анапе . Хотя под ником ясно мой город указан
А Краснодар разве не курортный город?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 08:44
ну что Гога, с утра в какой деревне проснулся?
ты там у соседей узнай, как место называется.
ты там у соседей узнай, как место называется.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 08:45
раз интернета нет, то место похоже дремущее.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 08:57
Цитата:
да, в Краснодаре интернета нет
странный "краснодар", Вова.
Гога:
под ником ясно мой город указан .
под ником ясно мой город указан .
да, в Краснодаре интернета нет
странный "краснодар", Вова.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 08:58
те что звонили от тебя, назвали конкретно где ты живешь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 08:59
назвали кодовое слово-свеча.
плюс фио.
плюс фио.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 10:20
Большунов выиграл классический масс-старт на 15 км, несмотря на падение, Клэбо – 2-й, Устюгов – 7-й
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.01.21 - 10:21
представляю, как обидно норвежцам.
следом за россиянином их сразу четверо
приехало.
следом за россиянином их сразу четверо
приехало.
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