Отправлено: - 10:00

Охотник:



КГСПС:



Цитата:Так отож, 26 долларей сумма неподъёмная, оне ж на последние туды летают🤷‍♂️Цитата:Налоги? Откиснуть двое суток в больничке?Да надо закон тиснуть, для таких "экономистов". Не на двое суток в дурашку, а на пятнадцать в трудовой лагерь, снежок скребсти в оранжевом жилете. Может жаба внутри пасть закроет, и разрешит дрожащей руке из кошеля 26 долларей высрести.А по сути, это позорище. И с такими жлобобронебойщиками надо жёстче. Обязать турагенства включать стоимость тестов сразу в стоимость путёвки.