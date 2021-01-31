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≡ Число заболевших за сутки вновь снизилось в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40834
Число заболевших за сутки вновь снизилось в Костанайской области
Отправлено: 31.01.21 - 09:52
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29 января в Костанайской области зарегистрировано 110 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. 94 пациента обследованы по самообращению.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10746
Re: Число заболевших за сутки вновь снизилось в Костанайской...
Отправлено: 31.01.21 - 09:52
#1
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что то так и обьяснили резкий переход
с 60-70 на 130-140 заболевших.
с чем это было связано, почему так.
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