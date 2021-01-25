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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40831
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21006
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 22:31
#180
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Цитата:
elektron:
а солнцеликий тоже на простых заправках заправляется?

Библиотекари, конечно, на обочине, в канистрах - покупают... :lol: ;-)
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1982
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 22:53
#181
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Цитата:
abaika95:
ФСБ любого инвестора может нагнуть чтобы через СМИ развеять все провокации А тут чето не могут Или ищут "добровольца" Странно не правда ли?

Нет не странно. Объект строится в том числе с возможностью проведения саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне. С инвестором заключили инвестиционный договор на строительство комплекса с возможностью проведения вышеуказанных мероприятий. Соответственно с начала строительства объект попадает под контроль со стороны ФСБ.

Цитата:
abaika95:
Опять не логично,рядом поселок есть и там все машины с фермы могут заправится вполне свободно а тут сделали отдельную заправку ради одной винодельни и дворца? Не жирно?

Так же ДАЛЕКО не логично. На обычные АЗС для заправки не будут направлять спецавтотранспорт обслуживающий высокопоставленных лиц, такое не допускается ни в какой стране.

Цитата:
abaika95:
Во дворце был?) Эх жаль Вином не угостил хозяин)

Твой комментарий про моё упоминание про винодельню. При обслуживании высокопоставленных гостей, приготовление пищи под особым контролем. Соответственно для высокопоставленных гостей также предлагаются слабоалкогольные напитки - вино.
Да забыл ответить на твой комментарий про гостевой (чайный) дом - данный дом предназначен для водителей спецавтотранспорта перевозящего высокопоставленных гостей. По правилам протокольных мероприятий, все водители спецавтотранспорта высокопоставленных лиц сопровождаются (во время проведения саммитов и т.п.) в места отдыха. И не должны "курить" находясь в своих авто. Для этого в этом комплексе имеется гостевой дом под названием "чайный домик" где водители спецавтотранспорта могут отдохнуть и покушать, пока идет официальные встречи высокопоставленных лиц.

Цитата:
abaika95:
Это не бассейн а аквадискотека даже на новом "разоблачающем" ролике это видно

Это не разоблачающее видео, а сказка навального составленная с помощью дизайнеровских программ, о чём тебе не один я и не раз указывал. Так же например, фонтаны в комплексах для приема высокопоставленных лиц ни кто не запрещал. Фонтана я там в 2017 году не видел.

Цитата:
abaika95:
Понятно,значит там обычный бункер как всегда для кое кого)

Это в твоем воспаленном мозгу чудятся одни бункеры.

Цитата:
abaika95:
Аааааа ну все расходимся я то думаю кто строит? А это инвестор) ведь еслибы строил Путин то на всех документах его

Вышеуказанные мной скриншоты взяты с официальных информационных сайтов. Ты сам подтвердил в своем комментарии что у навального такая же инфо приведенная мной, хотя я это опровергаю. Далее при дальнейшем запросе информации с информационного сайта Росреестра, можно ознакомится с наименованием юридического лица и найти о нем, в том же СПАРК, более подробную информацию о руководителе юрлица и все организации с которыми он взаимосвязан, все эти информационные сайты на территории РФ доступны. И там нет той информации которую сказывал навальный в своей сказке. Но у таких как ты не хватит извилин изучить правдоподобность действительной информации об этом объекте и лживость навальновской сказки.

Цитата:
abaika95:
Костанай город с 1879 года не культурно так о бывшей родине отзываться) Цитата:

Да, КУстанай существует с 1879 года, я про свою Родину ни когда не отзывался некультурно. Про аул откуда ты вещаешь, я имел ввиду не Кустанай и не Костанай, а твои квадратные метры со стенами вокруг тебя, откуда ты пишешь этот весь абсурд в комментариях к этой статье на НГ.

[Исправлено: Нурбанчик, 30.01.2021 - 23:06]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6228
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 23:03
#182
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Цитата:
Нурбанчик:
Да, КУстанай существует с 1879

Понаехавшим этого никогда не понять.
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1982
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 23:20
#183
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Цитата:
Змея Подколодная:
На бинокль всем аулом скинулись) Видно только Россию, Лондон вне зоны видимости))) Там покруче дворцы будут))

Даже если абайке скинутся на бинокль с возможностью увидеть Лондон, то он увидит Букингемский дворец, Тауэрский мост, Биг-Бен и другие достопримечательности, а вот при рассмотрении недвижимости солнцеликого видимость бинокля раздвоиться с невозможностью рассмотреть такие объекты :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6773
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 01:07
#184
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Цитата:
elektron:
Может всё наоборот. Ведь до 2008-го года весь мир дружил.

До 14 года весь мир дружил а потом резко перестал,не надо полуострова забирать и разрешать своим боевикам самолёты сбивать)
Цитата:
elektron:
Так почему до сих пор не ФСБ миром управляет?

Передергивание номер раз
Новости сейчас о российских делах и в России "новые дворяне" могут нагнуть кого хотят
Цитата:
elektron:
Даже если и жирно, а солнцеликий тоже на простых заправках заправляется?

Говорим сейчас о другом солнцеликом про другого можете расследование провести и узнать)Цитата:
elektron:
Ну да каждый дом Путин же лично подписывает и печать ставит. Жёсткий аргумент

Ну я и говорю жёсткий аргумент что дворец не Путина только потомучто везде его фамилия не фигурирует) он же везде должен свою подпись ставить, под любым убийством оппозиционера и под любым строителством дворцов для себя))) если и сейчас не поняли это сарказм такой
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6773
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 01:22
#185
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Цитата:
Нурбанчик:
Объект строится в том числе с возможностью проведения саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне

Начали по второму кругу слушать одно и тоже
Ещё раз,какие саммиты и встречи во дворце с акводискотекой?
Цитата:
Нурбанчик:
обслуживающий высокопоставленных лиц, такое не допускается ни в какой стране.

Вообще смешно)) хорошо ладно подыграю в вашей теории
Собрались значить макрон и Меркель к путину в гости,и че куда везти? А поехали в Геленджик и нет не на вертолетах а на личных машинах у Путина там заправка своя если чо))Цитата:
Нурбанчик:
При обслуживании высокопоставленных гостей, приготовление пищи под особым контролем

Опять мимо
Где тогда овощные и мясные фермы там? Ведь если вино специально делают под боком у резиденции чтобы под ОСОБЫМ контролем было то и продукты там же должны производить?) Или они туда побухать ездят и заправится на халяву?Цитата:
Нурбанчик:
Для этого в этом комплексе имеется гостевой дом под названием "чайный домик" где водители спецавтотранспорта могут отдохнуть и покушать, пока идет официальные встречи высокопоставленных лиц.

И акводискотека до них и хоккейный корт и театр внутри?) Хорошая работа
Цитата:
Нурбанчик:
Это не разоблачающее видео, а сказка навального

Я не про него писал а
про ролик прокемлевского блогера,кидал в этой ветке ссылку Цитата:
Нурбанчик:
И там нет той информации которую сказывал навальный в своей сказке.

Смотреть надо лучше там все тоже самое что ты тут приводишь,он берет инфу из открытых данных Цитата:
Нурбанчик:
Это в твоем воспаленном мозгу чудятся одни бункеры.

Тогда объясни что за объект там?))
Цитата:
Нурбанчик:
Да, КУстанай существует с 1879 года, я про свою Родину ни когда не отзывался некультурно. Про аул откуда ты вещаешь, я имел ввиду не Кустанай и не Костанай, а твои квадратные метры со стенами вокруг тебя, откуда ты пишешь этот весь абсурд в комментариях к этой статье на НГ.

Ты сам понял что написал? Перечитай заново и подумай) я пишу из аула потом я пишу из квадратных метров в чем логика и смысл? Да не в чем как всегда воздух сотрясаешь, незря ты ник такой взял себе)Цитата:
elektron:
Понаехавшим этого никогда не понять

Куда и откуда понаеховшим? Расскажи пожалуйста поуеховший и живущий за границей человек?)
Цитата:
Нурбанчик:
а вот при рассмотрении недвижимости солнцеликого видимость бинокля раздвоиться с невозможностью рассмотреть такие объект

Их и без бинокля видно, вон в Ютюбе уже 100 млн просмотров самый популярный российский фильм выложенный на Ютюб,уже достижение)) жалко что от обратного
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1982
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 31.01.21 - 02:15
#186
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Цитата:
abaika95:
какие саммиты и встречи во дворце с акводискотекой

Это не дворец, а общественно-деловой комплекс, про акводискотеку напиши навальному, его режиссеры насочиняли сказку.
Цитата:
abaika95:
А поехали в Геленджик и нет не на вертолетах а на личных машинах у Путина там заправка своя если чо))Цитата:

В Геленджике есть аэропорт, вертолетные площадки на комплексе это не только для полета за 35 км с аэропорта Геленджика. АЗС необходима для такого комплекса, согласно требований для таких объектов с возможностью проведения визитов на высоком и высшем уровне.
Цитата:
abaika95:
Или они туда побухать ездят и заправится на халяву?Цитата:

Общественно-деловой комплекс строился не только для только проведения встреч на государственном уровне, или ты читать разучился? Цитата:
abaika95:
Тогда объясни что за объект там?))

Тебе про объекты было указано ранее, читать не умеешь?
Цитата:
abaika95:
я пишу из аула потом я пишу из квадратных метров в чем логика и смысл?

Да в том и смысл, что для таких как ты в том числе создаются такие навального сказки.
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