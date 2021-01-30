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≡ Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40831
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 14:31
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Как сообщили в ДП Костанайской области, при проведении рейда сотрудники мониторинговой группы столкнулись с воспрепятствованием их деятельности. Сообщение об этом поступило на номер 102. На место прибыли наряды полиции.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6773
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 14:31
#1
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Цитата:
Как стало известно "НГ", инцидент произошел в караоке-баре Jon Snow. 

Ну вот и все)
Могут даже в суд не ходить
Кердык им пришел
Закроют уже не на 3 месяца а на 3 года
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6228
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 14:37
#2
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Бардак. Почему ОМОН не вызвали, или ещё что. Нарушение режима одно, но несовершеннолетние совсем другая статья. Надеюсь без реальных сроков не обойдётся. Порядок и дисциплина превыше всего.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2153
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 14:39
#3
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1335
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 16:27
#4
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Пришли бабок стрясти, а получили волшебный пендель. Ибо не фик.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4440
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 16:57
#5
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Надо было не просто выставить, но ещё тумаков надавать, достали уже своими походами за показателями.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6773
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 17:55
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Надо было не просто выставить, но ещё тумаков надавать, достали уже своими походами за показателями.

Они про вас также думают,достали уже нарушать) скоро реально будут с ноги в живот охраннику, заходить в заведение
*любитель полицейского насилия Маркс одобрит
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1504
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 21:41
#7
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Мониторинговая группа - она вне закона: в стране не обьявлено ЧС, значит что бы прийти с проверкой у них( у проверяющих) должно быть обычное, стандартное, зарегистрированное в стат.журнале разрешение прокуратуры, как при обычной проверки. Без этой регистрации - проверка не имеет юридической силы. Суд должен это учитывать. Хороший и пронырливый адвокат должен на этом сыграть.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6228
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 23:22
#8
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Цитата:
ACROS:
Мониторинговая группа - она вне закона:

Ну не совсем, есть режим работы с ограничениями. И даже без этого, работники правоохранительных органов, имеют право нарушения частной собственности, при имении не то что доказательств, даже просто подозрения на нарушение или прочего противозаконного действа, ворваться и провести задержание.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1243
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 23:27
#9
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Цитата:
elektron:

Это не мониторинговая группа, а просто тётки с корочками. В состав группы обязательно должны входить полицейские, как раз для пресечения подобных инцидентов.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6228
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 23:33
#10
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Цитата:
КГСПС:

А не, ну тогда согласен, поделом, даже мало получили. Самопроизвол должен быть тоже наказуемым ;-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1243
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 31.01.21 - 00:00
#11
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В ведомстве пояснили, что мониторинговую группу сопровождал сотрудник полиции, задачей которого было обеспечивать безопасность членов группы. Однако в караоке-бар пропустили только мониторинговую группу, а полицейский остался снаружи и не смог пресечь действия охранников.///Рассмешили.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6773
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 31.01.21 - 00:59
#12
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Цитата:
ACROS:
Мониторинговая группа - она вне закона: в стране не обьявлено ЧС, значит что бы прийти с проверкой у них( у проверяющих) должно быть обычное, стандартное, зарегистрированное в стат.журнале разрешение прокуратуры, как при обычной проверки. Без этой регистрации - проверка не имеет юридической силы. Суд должен это учитывать. Хороший и пронырливый адвокат должен на этом сыграть.

Сколько судов уже проходит и никто пока не попадался на том что проверка не легетимна
Один падерин выкрутился и то там дело было в том что в первую очередь он шумиху поднял а во вторую что припёрлись к нему в обед
Цитата:
elektron:
А не, ну тогда согласен, поделом, даже мало получили. Самопроизвол должен быть тоже наказуемым

Полицейский был при группе но его не пустили(!) Первый вопрос для чего того группу запустили а потом пинками начали выгонять? Провокация? Или думали что без полиции они глаза на все закроют? Или хотели без сотрудника предложить на лапу дать но тетки в отказ и тут понеслось?) И второй вопрос какого фига тетки вообще зашли внутрь без полицейского? Составили бы акт и вызвали наряд чтобы выбили там всем двери и ещё что-нибудь а так на свой страх и риск зашли и могли не выйти,мало ли что на уме могло быть у обкуреных и пьяных посетителей
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