Отправлено: - 19:15

К сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть

Это и был последний рейс. Теперь только в мае по моему полетят. В Тай от нас не летят. Выбора нет никакого. Через соседей, если они летают. Печально. Как у господина Бекшина:Цитата: