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ACROS:

Мониторинговая группа - она вне закона: в стране не обьявлено ЧС, значит что бы прийти с проверкой у них( у проверяющих) должно быть обычное, стандартное, зарегистрированное в стат.журнале разрешение прокуратуры, как при обычной проверки. Без этой регистрации - проверка не имеет юридической силы. Суд должен это учитывать. Хороший и пронырливый адвокат должен на этом сыграть.

elektron:

А не, ну тогда согласен, поделом, даже мало получили. Самопроизвол должен быть тоже наказуемым

Цитата:Сколько судов уже проходит и никто пока не попадался на том что проверка не легетимнаОдин падерин выкрутился и то там дело было в том что в первую очередь он шумиху поднял а во вторую что припёрлись к нему в обедЦитата:Полицейский был при группе но его не пустили(!) Первый вопрос для чего того группу запустили а потом пинками начали выгонять? Провокация? Или думали что без полиции они глаза на все закроют? Или хотели без сотрудника предложить на лапу дать но тетки в отказ и тут понеслось?) И второй вопрос какого фига тетки вообще зашли внутрь без полицейского? Составили бы акт и вызвали наряд чтобы выбили там всем двери и ещё что-нибудь а так на свой страх и риск зашли и могли не выйти,мало ли что на уме могло быть у обкуреных и пьяных посетителей