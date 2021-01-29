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≡ Вакцинацию от коронавируса будут записывать на видео в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40831
Вакцинацию от коронавируса будут записывать на видео в Казахстане
Отправлено: 29.01.21 - 20:56
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После осмотра врача получатель прививки от коронавируса пройдет на укол и получит его перед объективом камеры. В кабинетах на всякий случай предусмотрена зона поствакцинального наблюдения и зона неотложной медпомощи.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
551
Re: Вакцинацию от коронавируса будут записывать на видео в...
Отправлено: 29.01.21 - 20:56
#1
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Камеры они поставят.
К чему вообше этот порно-ажиотаж ?
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1243
Re: Вакцинацию от коронавируса будут записывать на видео в...
Отправлено: 30.01.21 - 23:31
#2
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Цитата:
electro:

А как же запрет от сан.врача РК на аудио,фото и видеосъёмку в мед.учереждениях? Или это только нам нельзя снимать?
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