Отправлено: - 17:55

сайлау курманов:

Надо было не просто выставить, но ещё тумаков надавать, достали уже своими походами за показателями.

Цитата:Они про вас также думают,достали уже нарушать) скоро реально будут с ноги в живот охраннику, заходить в заведение*любитель полицейского насилия Маркс одобрит