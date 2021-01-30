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Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40831
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 14:31
Как сообщили в ДП Костанайской области, при проведении рейда сотрудники мониторинговой группы столкнулись с воспрепятствованием их деятельности. Сообщение об этом поступило на номер 102. На место прибыли наряды полиции.
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Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 14:31
Цитата:
Ну вот и все)
Могут даже в суд не ходить
Кердык им пришел
Закроют уже не на 3 месяца а на 3 года
Как стало известно "НГ", инцидент произошел в караоке-баре Jon Snow.
Ну вот и все)
Могут даже в суд не ходить
Кердык им пришел
Закроют уже не на 3 месяца а на 3 года
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6228
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 14:37
Бардак. Почему ОМОН не вызвали, или ещё что. Нарушение режима одно, но несовершеннолетние совсем другая статья. Надеюсь без реальных сроков не обойдётся. Порядок и дисциплина превыше всего.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2153
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 14:39
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1335
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 16:27
Пришли бабок стрясти, а получили волшебный пендель. Ибо не фик.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4440
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 16:57
Надо было не просто выставить, но ещё тумаков надавать, достали уже своими походами за показателями.
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 17:55
Цитата:
Они про вас также думают,достали уже нарушать) скоро реально будут с ноги в живот охраннику, заходить в заведение
*любитель полицейского насилия Маркс одобрит
сайлау курманов:
Надо было не просто выставить, но ещё тумаков надавать, достали уже своими походами за показателями.
Надо было не просто выставить, но ещё тумаков надавать, достали уже своими походами за показателями.
Они про вас также думают,достали уже нарушать) скоро реально будут с ноги в живот охраннику, заходить в заведение
*любитель полицейского насилия Маркс одобрит
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1504
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 21:41
Мониторинговая группа - она вне закона: в стране не обьявлено ЧС, значит что бы прийти с проверкой у них( у проверяющих) должно быть обычное, стандартное, зарегистрированное в стат.журнале разрешение прокуратуры, как при обычной проверки. Без этой регистрации - проверка не имеет юридической силы. Суд должен это учитывать. Хороший и пронырливый адвокат должен на этом сыграть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6228
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 23:22
Цитата:
Ну не совсем, есть режим работы с ограничениями. И даже без этого, работники правоохранительных органов, имеют право нарушения частной собственности, при имении не то что доказательств, даже просто подозрения на нарушение или прочего противозаконного действа, ворваться и провести задержание.
ACROS:
Мониторинговая группа - она вне закона:
Мониторинговая группа - она вне закона:
Ну не совсем, есть режим работы с ограничениями. И даже без этого, работники правоохранительных органов, имеют право нарушения частной собственности, при имении не то что доказательств, даже просто подозрения на нарушение или прочего противозаконного действа, ворваться и провести задержание.
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 23:27
Цитата:
Это не мониторинговая группа, а просто тётки с корочками. В состав группы обязательно должны входить полицейские, как раз для пресечения подобных инцидентов.
elektron:
Это не мониторинговая группа, а просто тётки с корочками. В состав группы обязательно должны входить полицейские, как раз для пресечения подобных инцидентов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6228
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 23:33
Цитата:
А не, ну тогда согласен, поделом, даже мало получили. Самопроизвол должен быть тоже наказуемым
КГСПС:
А не, ну тогда согласен, поделом, даже мало получили. Самопроизвол должен быть тоже наказуемым
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 31.01.21 - 00:00
В ведомстве пояснили, что мониторинговую группу сопровождал сотрудник полиции, задачей которого было обеспечивать безопасность членов группы. Однако в караоке-бар пропустили только мониторинговую группу, а полицейский остался снаружи и не смог пресечь действия охранников.///Рассмешили.
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