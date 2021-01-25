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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40831
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21006
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 22:31
#180
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Цитата:
elektron:
а солнцеликий тоже на простых заправках заправляется?

Библиотекари, конечно, на обочине, в канистрах - покупают... :lol: ;-)
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1981
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 22:53
#181
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Цитата:
abaika95:
ФСБ любого инвестора может нагнуть чтобы через СМИ развеять все провокации А тут чето не могут Или ищут "добровольца" Странно не правда ли?

Нет не странно. Объект строится в том числе с возможностью проведения саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне. С инвестором заключили инвестиционный договор на строительство комплекса с возможностью проведения вышеуказанных мероприятий. Соответственно с начала строительства объект попадает под контроль со стороны ФСБ.

Цитата:
abaika95:
Опять не логично,рядом поселок есть и там все машины с фермы могут заправится вполне свободно а тут сделали отдельную заправку ради одной винодельни и дворца? Не жирно?

Так же ДАЛЕКО не логично. На обычные АЗС для заправки не будут направлять спецавтотранспорт обслуживающий высокопоставленных лиц, такое не допускается ни в какой стране.

Цитата:
abaika95:
Во дворце был?) Эх жаль Вином не угостил хозяин)

Твой комментарий про моё упоминание про винодельню. При обслуживании высокопоставленных гостей, приготовление пищи под особым контролем. Соответственно для высокопоставленных гостей также предлагаются слабоалкогольные напитки - вино.
Да забыл ответить на твой комментарий про гостевой (чайный) дом - данный дом предназначен для водителей спецавтотранспорта перевозящего высокопоставленных гостей. По правилам протокольных мероприятий, все водители спецавтотранспорта высокопоставленных лиц сопровождаются (во время проведения саммитов и т.п.) в места отдыха. И не должны "курить" находясь в своих авто. Для этого в этом комплексе имеется гостевой дом под названием "чайный домик" где водители спецавтотранспорта могут отдохнуть и покушать, пока идет официальные встречи высокопоставленных лиц.

Цитата:
abaika95:
Это не бассейн а аквадискотека даже на новом "разоблачающем" ролике это видно

Это не разоблачающее видео, а сказка навального составленная с помощью дизайнеровских программ, о чём тебе не один я и не раз указывал. Так же например, фонтаны в комплексах для приема высокопоставленных лиц ни кто не запрещал. Фонтана я там в 2017 году не видел.

Цитата:
abaika95:
Понятно,значит там обычный бункер как всегда для кое кого)

Это в твоем воспаленном мозгу чудятся одни бункеры.

Цитата:
abaika95:
Аааааа ну все расходимся я то думаю кто строит? А это инвестор) ведь еслибы строил Путин то на всех документах его

Вышеуказанные мной скриншоты взяты с официальных информационных сайтов. Ты сам подтвердил в своем комментарии что у навального такая же инфо приведенная мной, хотя я это опровергаю. Далее при дальнейшем запросе информации с информационного сайта Росреестра, можно ознакомится с наименованием юридического лица и найти о нем, в том же СПАРК, более подробную информацию о руководителе юрлица и все организации с которыми он взаимосвязан, все эти информационные сайты на территории РФ доступны. И там нет той информации которую сказывал навальный в своей сказке. Но у таких как ты не хватит извилин изучить правдоподобность действительной информации об этом объекте и лживость навальновской сказки.

Цитата:
abaika95:
Костанай город с 1879 года не культурно так о бывшей родине отзываться) Цитата:

Да, КУстанай существует с 1879 года, я про свою Родину ни когда не отзывался некультурно. Про аул откуда ты вещаешь, я имел ввиду не Кустанай и не Костанай, а твои квадратные метры со стенами вокруг тебя, откуда ты пишешь этот весь абсурд в комментариях к этой статье на НГ.

[Исправлено: Нурбанчик, 30.01.2021 - 23:06]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6228
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 23:03
#182
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Цитата:
Нурбанчик:
Да, КУстанай существует с 1879

Понаехавшим этого никогда не понять.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1981
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 23:20
#183
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Цитата:
Змея Подколодная:
На бинокль всем аулом скинулись) Видно только Россию, Лондон вне зоны видимости))) Там покруче дворцы будут))

Даже если абайке скинутся на бинокль с возможностью увидеть Лондон, то он увидит Букингемский дворец, Тауэрский мост, Биг-Бен и другие достопримечательности, а вот при рассмотрении недвижимости солнцеликого видимость бинокля раздвоиться с невозможностью рассмотреть такие объекты :lol:
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