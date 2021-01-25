Отправлено: - 22:53

abaika95:

ФСБ любого инвестора может нагнуть чтобы через СМИ развеять все провокации А тут чето не могут Или ищут "добровольца" Странно не правда ли?

abaika95:

Опять не логично,рядом поселок есть и там все машины с фермы могут заправится вполне свободно а тут сделали отдельную заправку ради одной винодельни и дворца? Не жирно?

abaika95:

Во дворце был?) Эх жаль Вином не угостил хозяин)

abaika95:

Это не бассейн а аквадискотека даже на новом "разоблачающем" ролике это видно

abaika95:

Понятно,значит там обычный бункер как всегда для кое кого)

abaika95:

Аааааа ну все расходимся я то думаю кто строит? А это инвестор) ведь еслибы строил Путин то на всех документах его

abaika95:

Костанай город с 1879 года не культурно так о бывшей родине отзываться) Цитата:

[Исправлено: Нурбанчик, 30.01.2021 - 23:06]

Цитата:Нет не странно. Объект строится в том числе с возможностью проведения саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне. С инвестором заключили инвестиционный договор на строительство комплекса с возможностью проведения вышеуказанных мероприятий. Соответственно с начала строительства объект попадает под контроль со стороны ФСБ.Цитата:Так же ДАЛЕКО не логично. На обычные АЗС для заправки не будут направлять спецавтотранспорт обслуживающий высокопоставленных лиц, такое не допускается ни в какой стране.Цитата:Твой комментарий про моё упоминание про винодельню. При обслуживании высокопоставленных гостей, приготовление пищи под особым контролем. Соответственно для высокопоставленных гостей также предлагаются слабоалкогольные напитки - вино.Да забыл ответить на твой комментарий про гостевой (чайный) дом - данный дом предназначен для водителей спецавтотранспорта перевозящего высокопоставленных гостей. По правилам протокольных мероприятий, все водители спецавтотранспорта высокопоставленных лиц сопровождаются (во время проведения саммитов и т.п.) в места отдыха. И не должны "курить" находясь в своих авто. Для этого в этом комплексе имеется гостевой дом под названием "чайный домик" где водители спецавтотранспорта могут отдохнуть и покушать, пока идет официальные встречи высокопоставленных лиц.Цитата:Это не разоблачающее видео, а сказка навального составленная с помощью дизайнеровских программ, о чём тебе не один я и не раз указывал. Так же например, фонтаны в комплексах для приема высокопоставленных лиц ни кто не запрещал. Фонтана я там в 2017 году не видел.Цитата:Это в твоем воспаленном мозгу чудятся одни бункеры.Цитата:Вышеуказанные мной скриншоты взяты с официальных информационных сайтов. Ты сам подтвердил в своем комментарии что у навального такая же инфо приведенная мной, хотя я это опровергаю. Далее при дальнейшем запросе информации с информационного сайта Росреестра, можно ознакомится с наименованием юридического лица и найти о нем, в том же СПАРК, более подробную информацию о руководителе юрлица и все организации с которыми он взаимосвязан, все эти информационные сайты на территории РФ доступны. И там нет той информации которую сказывал навальный в своей сказке. Но у таких как ты не хватит извилин изучить правдоподобность действительной информации об этом объекте и лживость навальновской сказки.Цитата:Да, КУстанай существует с 1879 года, я про свою Родину ни когда не отзывался некультурно. Про аул откуда ты вещаешь, я имел ввиду не Кустанай и не Костанай, а твои квадратные метры со стенами вокруг тебя, откуда ты пишешь этот весь абсурд в комментариях к этой статье на НГ.