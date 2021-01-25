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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
Страница 12 из 13«1...10111213»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40831
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1981
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 14:36
#165
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Цитата:
elektron:Что же вы от своих слов открещиваетесь то?

Ему не привыкать, пишет бред, а потом переобувается, что он так не писал.

Перейдем к открытым источникам, где можно ознакомится со всеми объектами недвижимости.
Прикрепляю скриншоты информации.


Вот земельный участок в собственности, площадью 678 583 кв. м (67,8 га), и кадастровой стоимостью 951 658 370,86 руб.
Стоимость земли назначает государство и берет ежегодный налог с такой земли.

А что нам написали абайкины и Ко #124
Цитата:
abaika95: дворец и винодельня размером с Монако принадлежит В.В.Путину

Для абайки: - площадь Монако - 2 020 000 кв. м.(202 га) - то есть в 3 раза больше чем весь земельный участок. Хотя сравнивать что-то с карликовым государством Монако, это не адекватно, так как поля в любом аграрном предприятии больше этой страны.

Вот и сам... "Дворец" - недостроенное для возможности проживания здание:
(все объекты недвижимости обозначаются красным или розовым цветом, а выделенный объект недвижимости по которому предоставлена информация - желтым)

площадью (одно что не соврал навальный) 17 691,6 кв. м и кадастровой стоимостью 693 799 784,49 руб..
Если ознакомится с кадастровой стоимостью всей возведенной недвижимости, то её цена вместе 1,5 млрд. руб. Здесь конечно не учитывается стоимость движимого имущества (оборудования, мебели и т.п.), но на сказочные 100 млрд. руб. это ни как не оценишь.
Деньги не малые, но это вложения инвестора. Ни кто же не спрашивает у Камаза, откуда он взял 200 млн. $ на инвестиции на завод в Кустанае.

Вот еще среди недвижимости вертолетная площадка на 3 ВС:

АЗС (резонный вопрос - зачем Путину автозаправочная станция???):

Вот гостевой дом:

Так же из недвижимости имеются объекты инженерно-технического обеспечения, теплотрассы, котельная, водопровод, канализация с КНС, водяная скважина, трансформаторная подстанция, гаражи для а/т, места проживания водителей гостевого транспорта. В общем, как и было предусмотрено инвестором, данный инвестиционный объект общественно-делового значения и предусматривался также для проведения саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне

Хотя сейчас абайка и иже с ним, начнут описывать свои "воображения" дальше, не приводя ни каких аргументов :-o

[Исправлено: Нурбанчик, 30.01.2021 - 15:37]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1051
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 14:46
#166
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Цитата:
abaika95:
Платочек прислать?)

А что, уже падает с опущенных плеч?

Цитата:
abaika95:
Или это ДРУГОЕ?)
Предположительно произошло от личного римского имени лат. Marcus, которое, возможно, берёт своё начало от названия месяца лат. Martius в значении «родившийся в марте»
Этимологическое значение - «Молот»
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6228
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 17:46
#167
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фраза просто до ужаса понравилась. :lol: Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
как же, ведь вы простых людей за лохов держите

Да идите уже, а то отстанете. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6770
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 17:57
#168
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Цитата:
Нурбанчик:
Ему не привыкать, пишет бред, а потом переобувается, что он так не писал.

Факты в студию иначе вы балалайка
И да про кремлеботов читайте внимательно,электрон уже глазки протер и понял о чем речь осталось вам это сделать)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6228
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 18:01
#169
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Цитата:
abaika95:

Ой только не надо, глазки протёр...Я вас умоляю...
Ощущение то осталось? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6770
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 18:10
#170
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Цитата:
Нурбанчик:
что нам написали абайкины и Ко #124

Кремлевские сектанты не понимают бессмысленности своих аргументов)
Пусть пустят на объект оппозиционные СМИ тогда будет диалог хотя и это уже не спасет,что надо уже сорвали) а собственность можно хоть на Аблязова записать,и подставного владельца предоставить,никому это уже не интересно
Цитата:
Нурбанчик:
АЗС (резонный вопрос - зачем Путину автозаправочная станция???):

А что он когда будет на пенсии (в Совбезе РФ) обьязжая свои винодельни на джипе должен на обычную заправку ездить где все плебеи заправляются?)
Цитата:
Нурбанчик:
предусматривался также для проведения саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне

И где логика ваша? Потерялась в дебрях? Зачем для объекта для межгосударственных встреч своя АЗС, и также винодельня,шато,хоккейный корт и чайный домик,отдельный выход через скалу с видом на море и да самое главное,аквадискотека? Меркель любит или макрон?)
Цитата:
Нурбанчик:
Хотя сейчас абайка и иже с ним, начнут описывать свои "воображения" дальше, не приводя ни каких аргументов

Так вы так-то ни один аргумент не привели,привели скрины того что и Навальный в своем фильме показывал,а размер территории тут уже не важен)
Цитата:
Маркс:
А что, уже падает с опущенных плеч?

А вы что носовые платки на плечах носите? Я не такой модный как вы) пришлю чтобы вы сопли свои утерли от обиды с сапогом одной посылкой )
Цитата:
Маркс:
Этимологическое значение - «Молот»

Опять включил своего любимого персонажа из русских сказок) хотя может и не выключал)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6770
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 18:16
#171
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Цитата:
elektron:
Ощущение то осталось?

Оно и не пропадало но я то знаю что это все не кремлеботы пишут а просто люди обделенные счастьем мыслить критически)
Почему вы не можете допустить что дворец Путинский и да действительно это гигантский прокол АП? Путин обычный человек и у него есть свои хотелки и страсти
И дворцов/резиденций таких у него десятки по всей стране
И вот почему-то именно этот надо отрицать)) для чего?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6228
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 18:18
#172
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Не после ощущения.
Цитата:
abaika95:
Кремлевские сектанты

Цитата:
abaika95:
А что он когда будет на пенсии (в Совбезе РФ)

Ну хату как Горбачёв в Baden Baden возьмёт, а может как и солнцеликий, просто замок в Англии. ;-) Цитата:
abaika95:
Так вы так-то ни один аргумент не привели

А Навальний что привёл? :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6228
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 18:21
#173
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Цитата:
abaika95:
пишут а просто люди обделенные счастьем мыслить критически)

Ну у вас просто катастрофическое критическое мЫшление. :lol: Цитата:
abaika95:
Почему вы не можете допустить что дворец Путинский

А зачем мне это допускать, если я знаю, что дворец не его. Допускать много чего можно, но нужно и располагать. ;-)
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1981
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 19:15
#174
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Цитата:
elektron:
Ну у вас просто катастрофическое критическое мЫшление.

Критическое мЫшление у абайки не отнять, с отсутствием главного - логики, и еще со свойственными ему запросами, что кто-то кому-то должен что бы кого-то куда-то пускать. Навальный изготовил сказку, над которой поработали дизайнеры, только не смышленые, раз даже тени от конструкций зданий и тень на прилегающей территории падают в разные стороны, а теперь после этой сказки инвестор строительства должен пускать СМИ на свой объект.
Отсутствие логики видно :lol: по последним комментариям в мой адрес.
АЗС Путину уж точно не нужна, он может отправить водителя на близлежащую АЗС, а вот такому комплексу своя АЗС обязательно нужна, транспорт предприятия необходимо заправлять.
Шахта с лифтом для спуска с комплекса к уровню моря - таких шахт полно на черноморском побережье, в связи с огромным перепадами высот у побережья. Такие шахты имеются в санаториях еще с советских времен. Виноделен и пивоварен полным полно в краснодарском крае, почему бы и нет - решил инвестор что такой общественно-деловой центр будет иметь свою винодельню/пивоварню, гостей же надо кормить в своих местах общественного питания и предлагать им там хорошие вина/пиво своей из винодельческой продукции.Хотя я том был последний раз в 2017 г. винодельни там точно не было, там все еще строилось, про винодельню не слышал.
Аквадискотека - это перебор в такой навальновской сказке, но как и во всех санаториях, и во многих гостиничных комплексах на черноморском побережье - имеется свой бассейн. Хоккейного корта точно нет, хотя если инвестору захочется что-то подобное построить - то это его право, все строится на его деньги.
Весь комплекс строит Инвестор строительства, и уж к Путину этот весь комплекс точно ни какого отношения не имеет.
Так что абайку, с его "критическим мышлением" не переубедить, падок он на такие навальновские сказки в связи с отсутствием логики, ему там из далека из своего аула "виднее", чем точно занимаются инвесторы на черноморском побережье, флаг ему в руки 8-).

[Исправлено: Нурбанчик, 30.01.2021 - 19:19]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21006
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 19:21
#175
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Цитата:
Нурбанчик:
во многих гостиничных комплексах на черноморском побережье - имеется свой бассейн.

Даже в КОстанае, на крышах, бассейны - есть... :lol: :-x
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1335
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 19:22
#176
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Цитата:
из своего аула "виднее"

На бинокль всем аулом скинулись) Видно только Россию, Лондон вне зоны видимости))) Там покруче дворцы будут)))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21006
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 20:46
#177
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Цитата:
Змея Подколодная:
Лондон вне зоны видимости))) Там покруче дворцы будут)))

У Шерлока Холмса, умудрились, дом - "стырить"... :lol: :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6770
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 21:51
#178
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Цитата:
elektron:
Ну хату как Горбачёв в Baden Baden возьмёт, а может как и солнцеликий, просто замок в Англии

Логики нет)
Путин поругался со всем миром и уедет в Англию ага)
Во дворец себе поедет винишко давить
Цитата:
elektron:
А зачем мне это допускать, если я знаю, что дворец не его. Допускать много чего можно, но нужно и располагать

На каждое событие надо иметь 1000 мнений с разных сторон
Я изначально ролик подверг критике (или вы забыли уже?)
Но после кремлёвских отнекиваний пришел к выводу что дворец этот всё-таки Путина
И это не умаляет факта что Навальный обычный Гапон на службе у ЦРУ
Цитата:
Нурбанчик:
теперь после этой сказки инвестор строительства должен пускать СМИ на свой объект

ФСБ любого инвестора может нагнуть чтобы через СМИ развеять все провокации
А тут чето не могут
Или ищут "добровольца"
Странно не правда ли?Цитата:
Нурбанчик:
АЗС Путину уж точно не нужна, он может отправить водителя на близлежащую АЗС, а вот такому комплексу своя АЗС обязательно нужна, транспорт предприятия необходимо заправлять.

Опять не логично,рядом поселок есть и там все машины с фермы могут заправится вполне свободно а тут сделали отдельную заправку ради одной винодельни и дворца? Не жирно?)Цитата:
Нурбанчик:
инвестор что такой общественно-деловой центр будет иметь свою винодельню/пивоварню, гостей же надо кормить в своих местах общественного питания и предлагать им там хорошие вина/пиво своей из винодельческой продукции.Хотя я том был последний раз в 2017 г. винодельни там точно не было, там все еще строилось, про винодельню не слышал.

Во дворце был?) Эх жаль Вином не угостил хозяин)
Цитата:
Нурбанчик:
Аквадискотека - это перебор в такой навальновской сказке, но как и во всех санаториях, и во многих гостиничных комплексах на черноморском побережье - имеется свой бассейн

Это не бассейн а аквадискотека даже на новом "разоблачающем" ролике это видно
Инвестор видно будет с Меркель там восседать?)
Цитата:
Нурбанчик:
Хоккейного корта точно нет

Понятно,значит там обычный бункер как всегда для кое кого)
Цитата:
Нурбанчик:
Весь комплекс строит Инвестор строительства, и уж к Путину этот весь комплекс точно ни какого отношения не имеет.

Аааааа ну все расходимся я то думаю кто строит? А это инвестор) ведь еслибы строил Путин то на всех документах его печать стояла и подпись,да так и было бы Цитата:
Нурбанчик:
ему там из далека из своего аула "виднее

Костанай город с 1879 года не культурно так о бывшей родине отзываться) Цитата:
Змея Подколодная:
На бинокль всем аулом скинулись) Видно только Россию, Лондон вне зоны видимости))) Там покруче дворцы будут)))

О ещё одна любительница России и божественного Путина,коллекцию уже можно на форуме собирать)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6228
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 22:27
#179
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Цитата:
abaika95:
Путин поругался со всем миром

Может всё наоборот. Ведь до 2008-го года весь мир дружил.Цитата:
abaika95:
Я изначально ролик подверг критике (или вы забыли уже?)

предположим, поверю на слово. ;-)
тогда как
Цитата:
abaika95:
На каждое событие надо иметь 1000 мнений с разных сторон

всё же можно было заключить
Цитата:
abaika95:
что дворец этот всё-таки Путина

Цитата:
abaika95:
ФСБ любого инвестора может нагнуть чтобы через СМИ развеять все провокации

Так почему до сих пор не ФСБ миром управляет?Цитата:
abaika95:
Не жирно?)

Даже если и жирно, а солнцеликий тоже на простых заправках заправляется?Цитата:
abaika95:
Аааааа ну все расходимся я то думаю кто строит? А это инвестор) ведь еслибы строил Путин то на всех документах его печать стояла и подпись,да так и было бы

Ну да каждый дом Путин же лично подписывает и печать ставит. Жёсткий аргумент. :lol:
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