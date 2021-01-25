Отправлено: - 21:51

elektron:

Ну хату как Горбачёв в Baden Baden возьмёт, а может как и солнцеликий, просто замок в Англии

elektron:

А зачем мне это допускать, если я знаю, что дворец не его. Допускать много чего можно, но нужно и располагать

Нурбанчик:

теперь после этой сказки инвестор строительства должен пускать СМИ на свой объект

Нурбанчик:

АЗС Путину уж точно не нужна, он может отправить водителя на близлежащую АЗС, а вот такому комплексу своя АЗС обязательно нужна, транспорт предприятия необходимо заправлять.

Нурбанчик:

инвестор что такой общественно-деловой центр будет иметь свою винодельню/пивоварню, гостей же надо кормить в своих местах общественного питания и предлагать им там хорошие вина/пиво своей из винодельческой продукции.Хотя я том был последний раз в 2017 г. винодельни там точно не было, там все еще строилось, про винодельню не слышал.

Нурбанчик:

Аквадискотека - это перебор в такой навальновской сказке, но как и во всех санаториях, и во многих гостиничных комплексах на черноморском побережье - имеется свой бассейн

Нурбанчик:

Хоккейного корта точно нет

Нурбанчик:

Весь комплекс строит Инвестор строительства, и уж к Путину этот весь комплекс точно ни какого отношения не имеет.

Нурбанчик:

ему там из далека из своего аула "виднее

Змея Подколодная:

На бинокль всем аулом скинулись) Видно только Россию, Лондон вне зоны видимости))) Там покруче дворцы будут)))

Цитата:Логики нет)Путин поругался со всем миром и уедет в Англию ага)Во дворец себе поедет винишко давитьЦитата:На каждое событие надо иметь 1000 мнений с разных сторонЯ изначально ролик подверг критике (или вы забыли уже?)Но после кремлёвских отнекиваний пришел к выводу что дворец этот всё-таки ПутинаИ это не умаляет факта что Навальный обычный Гапон на службе у ЦРУЦитата:ФСБ любого инвестора может нагнуть чтобы через СМИ развеять все провокацииА тут чето не могутИли ищут "добровольца"Странно не правда ли?Цитата:Опять не логично,рядом поселок есть и там все машины с фермы могут заправится вполне свободно а тут сделали отдельную заправку ради одной винодельни и дворца? Не жирно?)Цитата:Во дворце был?) Эх жаль Вином не угостил хозяин)Цитата:Это не бассейн а аквадискотека даже на новом "разоблачающем" ролике это видноИнвестор видно будет с Меркель там восседать?)Цитата:Понятно,значит там обычный бункер как всегда для кое кого)Цитата:Аааааа ну все расходимся я то думаю кто строит? А это инвестор) ведь еслибы строил Путин то на всех документах его печать стояла и подпись,да так и было бы Цитата:Костанай город с 1879 года не культурно так о бывшей родине отзываться) Цитата:О ещё одна любительница России и божественного Путина,коллекцию уже можно на форуме собирать)