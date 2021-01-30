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≡ 63 пассажира без справки на ПЦР оказалось в последнем зимнем рейсе Шарм-эль-Шейх - Костанай
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40831
63 пассажира без справки на ПЦР оказалось в последнем зимнем рейсе Шарм-эль-Шейх - Костанай
Отправлено: 30.01.21 - 18:01
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30 января в международный аэропорт «Костанай» прибыл самолет ЖСЖ-5065 авиакомпании SCAT из Египта, на борту были 171 пассажир и 7 членов экипажа. 108 пассажиров были со справками на ПЦР, остальные - без справки.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
424
Re: 63 пассажира без справки на ПЦР оказалось в последнем зимнем...
Отправлено: 30.01.21 - 18:01
#1
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Не слишком ли дорого обходится их отдых законопослушным налогоплательщикам ? Почему без маски в местный автобус нельзя, а без справки через границу можно ?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
105
Re: 63 пассажира без справки на ПЦР оказалось в последнем зимнем...
Отправлено: 30.01.21 - 19:03
#2
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Что то тенденция не хорошая,с каждым самолётом без справок всё больше и больше? Жадные, жалко 40$ или может там в Египте какие то заморочки придумали? Довыпендриваются ,закроют совсем рейсы в Египет
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21006
63 пассажира без справки на ПЦР оказалось в последнем зимнем рейсе Шарм-эль-Шейх - Костанай
Отправлено: 30.01.21 - 19:15
#3
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Цитата:
Я:
а без справки через границу можно ?

Египет - избавился, от них.И им хорошо... :lol: ;-)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1335
Re: 63 пассажира без справки на ПЦР оказалось в последнем зимнем...
Отправлено: 30.01.21 - 19:15
#4
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Это и был последний рейс. Теперь только в мае по моему полетят. В Тай от нас не летят. Выбора нет никакого. Через соседей, если они летают. Печально. Как у господина Бекшина:
Цитата:
К сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть

:lol: :lol: :lol:
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
105
Re: 63 пассажира без справки на ПЦР оказалось в последнем зимнем...
Отправлено: 30.01.21 - 22:07
#5
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С этим самолётом прилетели одни знакомые и сказали,что справка уже стоит 26$ и делают их при отеле. Тогда эти 63 человека конкретные жмоты,прилететь с морей и сразу на отдых в дурашку
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1243
Re: 63 пассажира без справки на ПЦР оказалось в последнем зимнем...
Отправлено: 31.01.21 - 00:04
#6
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Цитата:
Я:

Ну, они, наверное,тоже налоги платят.Решили хоть так поиметь с государства.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1243
Re: 63 пассажира без справки на ПЦР оказалось в последнем зимнем...
Отправлено: 31.01.21 - 00:08
#7
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Цитата:
Охотник:

И при этом нам говорят, что почти 100% случаев заражения незавозные.
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