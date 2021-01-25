Отправлено: - 14:36

elektron:Что же вы от своих слов открещиваетесь то?

abaika95: дворец и винодельня размером с Монако принадлежит В.В.Путину

[Исправлено: Нурбанчик, 30.01.2021 - 15:37]

Цитата:Ему не привыкать, пишет бред, а потом переобувается, что он так не писал.Перейдем к открытым источникам, где можно ознакомится со всеми объектами недвижимости.Прикрепляю скриншоты информации.Вот земельный участок в собственности, площадью 678 583 кв. м (67,8 га), и кадастровой стоимостью 951 658 370,86 руб.Стоимость земли назначает государство и берет ежегодный налог с такой земли.А что нам написали абайкины и КоЦитата:Для абайки: - площадь Монако - 2 020 000 кв. м.(202 га) - то есть в 3 раза больше чем весь земельный участок. Хотя сравнивать что-то с карликовым государством Монако, это не адекватно, так как поля в любом аграрном предприятии больше этой страны.Вот и сам... "Дворец" - недостроенное для возможности проживания здание:(все объекты недвижимости обозначаются красным или розовым цветом, а выделенный объект недвижимости по которому предоставлена информация - желтым)площадью (одно что не соврал навальный) 17 691,6 кв. м и кадастровой стоимостью 693 799 784,49 руб..Если ознакомится с кадастровой стоимостью всей возведенной недвижимости, то её цена вместе 1,5 млрд. руб. Здесь конечно не учитывается стоимость движимого имущества (оборудования, мебели и т.п.), но на сказочные 100 млрд. руб. это ни как не оценишь.Деньги не малые, но это вложения инвестора. Ни кто же не спрашивает у Камаза, откуда он взял 200 млн. $ на инвестиции на завод в Кустанае.Вот еще среди недвижимости вертолетная площадка на 3 ВС:АЗС (резонный вопрос - зачем Путину автозаправочная станция???):Вот гостевой дом:Так же из недвижимости имеются объекты инженерно-технического обеспечения, теплотрассы, котельная, водопровод, канализация с КНС, водяная скважина, трансформаторная подстанция, гаражи для а/т, места проживания водителей гостевого транспорта. В общем, как и было предусмотрено инвестором, данный инвестиционный объект общественно-делового значения и предусматривался также для проведенияХотя сейчас абайка и иже с ним, начнут описывать свои "воображения" дальше, не приводя ни каких аргументов