Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги". Читать новость
abaika95: дворец и винодельня размером с Монако принадлежит В.В.Путину
Для абайки: - площадь Монако - 2 020 000 кв. м.(202 га) - то есть в 3 раза больше чем весь земельный участок. Хотя сравнивать что-то с карликовым государством Монако, это не адекватно, так как поля в любом аграрном предприятии больше этой страны.
Вот и сам... "Дворец" - недостроенное для возможности проживания здание: (все объекты недвижимости обозначаются красным или розовым цветом, а выделенный объект недвижимости по которому предоставлена информация - желтым) площадью (одно что не соврал навальный) 17 691,6 кв. м и кадастровой стоимостью 693 799 784,49 руб.. Если ознакомится с кадастровой стоимостью всей возведенной недвижимости, то её цена вместе 1,5 млрд. руб. Здесь конечно не учитывается стоимость движимого имущества (оборудования, мебели и т.п.), но на сказочные 100 млрд. руб. это ни как не оценишь. Деньги не малые, но это вложения инвестора. Ни кто же не спрашивает у Камаза, откуда он взял 200 млн. $ на инвестиции на завод в Кустанае.
Вот еще среди недвижимости вертолетная площадка на 3 ВС: АЗС (резонный вопрос - зачем Путину автозаправочная станция???): Вот гостевой дом: Так же из недвижимости имеются объекты инженерно-технического обеспечения, теплотрассы, котельная, водопровод, канализация с КНС, водяная скважина, трансформаторная подстанция, гаражи для а/т, места проживания водителей гостевого транспорта. В общем, как и было предусмотрено инвестором, данный инвестиционный объект общественно-делового значения и предусматривался также для проведения саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне
Хотя сейчас абайка и иже с ним, начнут описывать свои "воображения" дальше, не приводя ни каких аргументов
Предположительно произошло от личного римского имени лат. Marcus, которое, возможно, берёт своё начало от названия месяца лат. Martius в значении «родившийся в марте» Этимологическое значение - «Молот»
Кремлевские сектанты не понимают бессмысленности своих аргументов) Пусть пустят на объект оппозиционные СМИ тогда будет диалог хотя и это уже не спасет,что надо уже сорвали) а собственность можно хоть на Аблязова записать,и подставного владельца предоставить,никому это уже не интересно Цитата:
Нурбанчик: АЗС (резонный вопрос - зачем Путину автозаправочная станция???):
А что он когда будет на пенсии (в Совбезе РФ) обьязжая свои винодельни на джипе должен на обычную заправку ездить где все плебеи заправляются?) Цитата:
Нурбанчик: предусматривался также для проведения саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне
И где логика ваша? Потерялась в дебрях? Зачем для объекта для межгосударственных встреч своя АЗС, и также винодельня,шато,хоккейный корт и чайный домик,отдельный выход через скалу с видом на море и да самое главное,аквадискотека? Меркель любит или макрон?) Цитата:
Нурбанчик: Хотя сейчас абайка и иже с ним, начнут описывать свои "воображения" дальше, не приводя ни каких аргументов
Так вы так-то ни один аргумент не привели,привели скрины того что и Навальный в своем фильме показывал,а размер территории тут уже не важен) Цитата:
Маркс: А что, уже падает с опущенных плеч?
А вы что носовые платки на плечах носите? Я не такой модный как вы) пришлю чтобы вы сопли свои утерли от обиды с сапогом одной посылкой ) Цитата:
Маркс: Этимологическое значение - «Молот»
Опять включил своего любимого персонажа из русских сказок) хотя может и не выключал)
Оно и не пропадало но я то знаю что это все не кремлеботы пишут а просто люди обделенные счастьем мыслить критически) Почему вы не можете допустить что дворец Путинский и да действительно это гигантский прокол АП? Путин обычный человек и у него есть свои хотелки и страсти И дворцов/резиденций таких у него десятки по всей стране И вот почему-то именно этот надо отрицать)) для чего?
elektron: Ну у вас просто катастрофическое критическое мЫшление.
Критическое мЫшление у абайки не отнять, с отсутствием главного - логики, и еще со свойственными ему запросами, что кто-то кому-то должен что бы кого-то куда-то пускать. Навальный изготовил сказку, над которой поработали дизайнеры, только не смышленые, раз даже тени от конструкций зданий и тень на прилегающей территории падают в разные стороны, а теперь после этой сказки инвестор строительства должен пускать СМИ на свой объект. Отсутствие логики видно по последним комментариям в мой адрес. АЗС Путину уж точно не нужна, он может отправить водителя на близлежащую АЗС, а вот такому комплексу своя АЗС обязательно нужна, транспорт предприятия необходимо заправлять. Шахта с лифтом для спуска с комплекса к уровню моря - таких шахт полно на черноморском побережье, в связи с огромным перепадами высот у побережья. Такие шахты имеются в санаториях еще с советских времен. Виноделен и пивоварен полным полно в краснодарском крае, почему бы и нет - решил инвестор что такой общественно-деловой центр будет иметь свою винодельню/пивоварню, гостей же надо кормить в своих местах общественного питания и предлагать им там хорошие вина/пиво своей из винодельческой продукции.Хотя я том был последний раз в 2017 г. винодельни там точно не было, там все еще строилось, про винодельню не слышал. Аквадискотека - это перебор в такой навальновской сказке, но как и во всех санаториях, и во многих гостиничных комплексах на черноморском побережье - имеется свой бассейн. Хоккейного корта точно нет, хотя если инвестору захочется что-то подобное построить - то это его право, все строится на его деньги. Весь комплекс строит Инвестор строительства, и уж к Путину этот весь комплекс точно ни какого отношения не имеет. Так что абайку, с его "критическим мышлением" не переубедить, падок он на такие навальновские сказки в связи с отсутствием логики, ему там из далека из своего аула "виднее", чем точно занимаются инвесторы на черноморском побережье, флаг ему в руки .
elektron: Ну хату как Горбачёв в Baden Baden возьмёт, а может как и солнцеликий, просто замок в Англии
Логики нет) Путин поругался со всем миром и уедет в Англию ага) Во дворец себе поедет винишко давить Цитата:
elektron: А зачем мне это допускать, если я знаю, что дворец не его. Допускать много чего можно, но нужно и располагать
На каждое событие надо иметь 1000 мнений с разных сторон Я изначально ролик подверг критике (или вы забыли уже?) Но после кремлёвских отнекиваний пришел к выводу что дворец этот всё-таки Путина И это не умаляет факта что Навальный обычный Гапон на службе у ЦРУ Цитата:
Нурбанчик: теперь после этой сказки инвестор строительства должен пускать СМИ на свой объект
ФСБ любого инвестора может нагнуть чтобы через СМИ развеять все провокации А тут чето не могут Или ищут "добровольца" Странно не правда ли?Цитата:
Нурбанчик: АЗС Путину уж точно не нужна, он может отправить водителя на близлежащую АЗС, а вот такому комплексу своя АЗС обязательно нужна, транспорт предприятия необходимо заправлять.
Опять не логично,рядом поселок есть и там все машины с фермы могут заправится вполне свободно а тут сделали отдельную заправку ради одной винодельни и дворца? Не жирно?)Цитата:
Нурбанчик: инвестор что такой общественно-деловой центр будет иметь свою винодельню/пивоварню, гостей же надо кормить в своих местах общественного питания и предлагать им там хорошие вина/пиво своей из винодельческой продукции.Хотя я том был последний раз в 2017 г. винодельни там точно не было, там все еще строилось, про винодельню не слышал.
Во дворце был?) Эх жаль Вином не угостил хозяин) Цитата:
Нурбанчик: Аквадискотека - это перебор в такой навальновской сказке, но как и во всех санаториях, и во многих гостиничных комплексах на черноморском побережье - имеется свой бассейн
Это не бассейн а аквадискотека даже на новом "разоблачающем" ролике это видно Инвестор видно будет с Меркель там восседать?) Цитата:
Нурбанчик: Хоккейного корта точно нет
Понятно,значит там обычный бункер как всегда для кое кого) Цитата:
Нурбанчик: Весь комплекс строит Инвестор строительства, и уж к Путину этот весь комплекс точно ни какого отношения не имеет.
Аааааа ну все расходимся я то думаю кто строит? А это инвестор) ведь еслибы строил Путин то на всех документах его печать стояла и подпись,да так и было бы Цитата:
Нурбанчик: ему там из далека из своего аула "виднее
Костанай город с 1879 года не культурно так о бывшей родине отзываться) Цитата:
Змея Подколодная: На бинокль всем аулом скинулись) Видно только Россию, Лондон вне зоны видимости))) Там покруче дворцы будут)))
О ещё одна любительница России и божественного Путина,коллекцию уже можно на форуме собирать)
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