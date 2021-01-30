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Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40831
Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Отправлено: 30.01.21 - 10:31
В новом мажилисе из 107 депутатов 29 женщин и 5 народных избранников моложе 35 лет. Из последовавших назначений после парламентских выборов можно сделать вывод, что мы надолго расположились у подножья горы, вершина которой теряется в облаках.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10726
Re: Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Отправлено: 30.01.21 - 10:31
///что мы надолго расположились у подножья горы, вершина которой теряется в облаках.///
долго думал.
японский разворот какой то.
не понял, хорошо это или плохо.
сидеть на горе, или у подножья.
на вершине в облаках,ну для экстрима если.
а так я бы подножья выбрал.
долго думал.
японский разворот какой то.
не понял, хорошо это или плохо.
сидеть на горе, или у подножья.
на вершине в облаках,ну для экстрима если.
а так я бы подножья выбрал.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10726
Re: Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Отправлено: 30.01.21 - 10:33
а про выборы, нигматулиных и компанию,
смысла говорить нет.
посадили, сидят. атрибуты государства.
не более.
смысла говорить нет.
посадили, сидят. атрибуты государства.
не более.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3798
Re: Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Отправлено: 30.01.21 - 10:40
Цитата:
Очень точно выражено, это и есть причина стремления быть поближе вроде к безликим, но всё же народным деньгам.
Некоторые чиновники теряют человеческий облик только учуя запах кормушки.
А есть и предприниматели, которые строят свой бизнес-план исключительно на госзакупках, субсидиях и грантах при этом не сильно задумываясь о жизнеспособности самого проекта.
Вот так и живём, с неуправляемым госаппаратом и бюджетным предпринимательством (с).
бюджетного предпринимательства
Очень точно выражено, это и есть причина стремления быть поближе вроде к безликим, но всё же народным деньгам.
Некоторые чиновники теряют человеческий облик только учуя запах кормушки.
А есть и предприниматели, которые строят свой бизнес-план исключительно на госзакупках, субсидиях и грантах при этом не сильно задумываясь о жизнеспособности самого проекта.
Вот так и живём, с неуправляемым госаппаратом и бюджетным предпринимательством (с).
Re: Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Отправлено: 30.01.21 - 12:53
Цитата:
У автора шапки нет? Или он в коробке из под телика живёт? Не скажу что живём как в раю, но объективно говоря,где что не благополучно? Автор выйди на улицу посмотри хоть на людей,с голоду не пухнут, магазины завалены явствами,машинами все дворы уставлены,как карантин закончится все бары и рестораны будут забиты.
Где дефицит благополучия?
Обещанное Назарбаевым благополучие оказалось еще большим дефицитом, чем норковые шапки в СССР. Обладатели этих шапок при социализме все-таки заботились, чтобы у населения были хотя бы кроличьи.
У автора шапки нет? Или он в коробке из под телика живёт? Не скажу что живём как в раю, но объективно говоря,где что не благополучно? Автор выйди на улицу посмотри хоть на людей,с голоду не пухнут, магазины завалены явствами,машинами все дворы уставлены,как карантин закончится все бары и рестораны будут забиты.
Где дефицит благополучия?
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 424
Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Отправлено: 30.01.21 - 13:39
Цитата:
Которые живут не только в городе. Загляните в деревню в 8 часов , когда сельчане в сумерках пробираются на работу или в школу.
Гениальное благополучие : степь вокруг горда и райцентров освещена вдоль а\дорог, а в поселках фонарь у акимата и конторы.
На 900 человек раз в неделю завозят 7000 литров воды ,кому не хватило - жди следующего подвоза.
abaika95:
выйди на улицу посмотри хоть на людей
выйди на улицу посмотри хоть на людей
Которые живут не только в городе. Загляните в деревню в 8 часов , когда сельчане в сумерках пробираются на работу или в школу.
Гениальное благополучие : степь вокруг горда и райцентров освещена вдоль а\дорог, а в поселках фонарь у акимата и конторы.
На 900 человек раз в неделю завозят 7000 литров воды ,кому не хватило - жди следующего подвоза.
Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Отправлено: 30.01.21 - 13:59
Цитата:
Заглядывал в разные деревни,везде свои неурядицы и по разному
Где-то налажена жизнь а где-то прям древний мир
Выбор всегда есть
Деревня как социальная структура умрет
Переезжаете в город
Я:
Загляните в деревню в 8 часов
Загляните в деревню в 8 часов
Заглядывал в разные деревни,везде свои неурядицы и по разному
Где-то налажена жизнь а где-то прям древний мир
Выбор всегда есть
Деревня как социальная структура умрет
Переезжаете в город
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6224
Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Отправлено: 30.01.21 - 14:04
Цитата:
Не ну Нострадамус прям, а с чего это деревня вдруг социальная то стала?
Города кормит, а при нормальном подходе и мир кормит сможет. Но для этого инвестиции нужны естественно.Цитата:
Ну да вот все м миром в городе то и заживём
abaika95:
Деревня как социальная структура умрет
Деревня как социальная структура умрет
Не ну Нострадамус прям, а с чего это деревня вдруг социальная то стала?
Города кормит, а при нормальном подходе и мир кормит сможет. Но для этого инвестиции нужны естественно.Цитата:
abaika95:
Переезжаете в город
Переезжаете в город
Ну да вот все м миром в городе то и заживём
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 53
Re: Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Отправлено: 30.01.21 - 16:46
Абайка призывает всех переезжать в города. Это авантюра и наиглупейший призыв. А в городе что для вновь приехавших работа есть? Горожане и те мыкаются в поисках работы, а тут еще селяне подваливают. Оголив села и заселив города развалим и так уже еле дышащее сельское хозяйство. Надо не в Костанае новые дома строить, а в селах и дома и животноводческие комплексы и новые производства создавать. Максимально надо сделать привлекательными условия для проживания на селе, надо народ в села расселять, а не так как делает власть нынче. То что сейчас происходит это большая ошибка.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 424
Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Отправлено: 30.01.21 - 19:18
Цитата:
Верните заготовителя при рабкоопе и уберите перекупов
elektron:
Но для этого
Но для этого
Верните заготовителя при рабкоопе и уберите перекупов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21004
Николай ВОРОНИН: Продолжаем буксовать?
Отправлено: 30.01.21 - 19:24
Цитата:
Я считаю это - вредительство...
рихард:
То что сейчас происходит это большая ошибка.
То что сейчас происходит это большая ошибка.
Я считаю это - вредительство...
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