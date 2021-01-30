Отправлено: - 12:53

Обещанное Назарбаевым благополучие оказалось еще большим дефицитом, чем норковые шапки в СССР. Обладатели этих шапок при социализме все-таки заботились, чтобы у населения были хотя бы кроличьи.

Цитата:У автора шапки нет? Или он в коробке из под телика живёт? Не скажу что живём как в раю, но объективно говоря,где что не благополучно? Автор выйди на улицу посмотри хоть на людей,с голоду не пухнут, магазины завалены явствами,машинами все дворы уставлены,как карантин закончится все бары и рестораны будут забиты.Где дефицит благополучия?