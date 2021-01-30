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63 пассажира без справки на ПЦР оказалось в последнем зимнем рейсе Шарм-эль-Шейх - Костанай
63 пассажира без справки на ПЦР оказалось в последнем зимнем рейсе Шарм-эль-Шейх - Костанай
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