Отправлено: - 21:15

alex_60:

как вы там живете, блин. криминал и катастрофы каждый день.

Цитата:-----Только без обид , ладно ?? Это не оскорбление .Просто есть русском языке фраза *Свинья везде грязь найдёт*.Смысл фразы таков - Хороший человек видит хорошее в мире и в других. Плохой - плохое. А также - Каждый ищет то, что ему больше всего интересует...Ну примерно так .Спасибо за внимание