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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 340 из 340«1...338339340
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10726
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 17:27
#5086
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как вы там живете, блин.
криминал и катастрофы каждый день.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6764
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 17:42
#5087
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3015
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 18:24
#5088
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Цитата:
alex_60:

-- Так же Анапа! Зачем она мне??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3015
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 21:15
#5089
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Цитата:
alex_60:
как вы там живете, блин. криминал и катастрофы каждый день.

-----Только без обид , ладно ?? Это не оскорбление .Просто есть русском языке фраза *Свинья везде грязь найдёт*.Смысл фразы таков - Хороший человек видит хорошее в мире и в других. Плохой - плохое. А также - Каждый ищет то, что ему больше всего интересует...Ну примерно так .Спасибо за внимание :lol: :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21001
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 22:29
#5090
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Ездил за Барбарой. Такой снег - пошёл.

Мокрый, с дождём.Пришлось,остановиться.
Плохая видимость... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10726
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.01.21 - 10:37
#5091
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Цитата:
drakon:
Мокрый, с дождём.Пришлось,остановиться. Плохая видимость


ужас.
как вы там живете.
у нас солнце светит.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21001
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.01.21 - 14:15
#5092
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Цитата:
alex_60:
как вы там живете.

Врт так и живём. У реки. Не у подножья горы.

Солнце выглянет и поеду... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10726
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.01.21 - 14:26
#5093
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Цитата:
drakon:
и поеду


у тебя хоть лопата есть,?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10726
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.01.21 - 14:27
#5094
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никто не чистит. где жкх
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21001
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.01.21 - 14:50
#5095
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Цитата:
alex_60:
никто не чистит. где жкх

Согласно - уставу, парковку,
мы сами - чистим... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21001
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.01.21 - 14:53
#5096
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Цитата:
alex_60:
у тебя хоть лопата есть,?

А как же в деревне - без лопаты?... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.01.21 - 14:54
#5097
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Цитата:
drakon:
мы сами - чистим...

Было такое, попал было конкретно, именно в мою неделю, снега было навалило. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.01.21 - 14:58
#5098
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Цитата:
drakon:

А почему до сих пор не убрано? :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21001
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.01.21 - 15:09
#5099
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Цитата:
elektron:
А почему до сих пор не убрано? :lol:

Я убрал, свой снег.Другие пусть сами.

Солнышко - поднялось,скоро поеду... :lol: :oops:
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Страница 340 из 340«1...338339340
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