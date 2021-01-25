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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40830
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1978
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 14:36
#165
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Цитата:
elektron:Что же вы от своих слов открещиваетесь то?

Ему не привыкать, пишет бред, а потом переобувается, что он так не писал.

Перейдем к открытым источникам, где можно ознакомится со всеми объектами недвижимости.
Прикрепляю скриншоты информации.


Вот земельный участок в собственности, площадью 678 583 кв. м (67,8 га), и кадастровой стоимостью 951 658 370,86 руб.
Стоимость земли назначает государство и берет ежегодный налог с такой земли.

А что нам написали абайкины и Ко #124
Цитата:
abaika95: дворец и винодельня размером с Монако принадлежит В.В.Путину

Для абайки: - площадь Монако - 2 020 000 кв. м.(202 га) - то есть в 3 раза больше чем весь земельный участок. Хотя сравнивать что-то с карликовым государством Монако, это не адекватно, так как поля в любом аграрном предприятии больше этой страны.

Вот и сам... "Дворец" - недостроенное для возможности проживания здание:
(все объекты недвижимости обозначаются красным или розовым цветом, а выделенный объект недвижимости по которому предоставлена информация - желтым)

площадью (одно что не соврал навальный) 17 691,6 кв. м и кадастровой стоимостью 693 799 784,49 руб..
Если ознакомится с кадастровой стоимостью всей возведенной недвижимости, то её цена вместе 1,5 млрд. руб. Здесь конечно не учитывается стоимость движимого имущества (оборудования, мебели и т.п.), но на сказочные 100 млрд. руб. это ни как не оценишь.
Деньги не малые, но это вложения инвестора. Ни кто же не спрашивает у Камаза, откуда он взял 200 млн. $ на инвестиции на завод в Кустанае.

Вот еще среди недвижимости вертолетная площадка на 3 ВС:

АЗС (резонный вопрос - зачем Путину автозаправочная станция???):

Вот гостевой дом:

Так же из недвижимости имеются объекты инженерно-технического обеспечения, теплотрассы, котельная, водопровод, канализация с КНС, водяная скважина, трансформаторная подстанция, гаражи для а/т, места проживания водителей гостевого транспорта. В общем, как и было предусмотрено инвестором, данный инвестиционный объект общественно-делового значения и предусматривался также для проведения саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне

Хотя сейчас абайка и иже с ним, начнут описывать свои "воображения" дальше, не приводя ни каких аргументов :-o

[Исправлено: Нурбанчик, 30.01.2021 - 15:37]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1051
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 14:46
#166
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Цитата:
abaika95:
Платочек прислать?)

А что, уже падает с опущенных плеч?

Цитата:
abaika95:
Или это ДРУГОЕ?)
Предположительно произошло от личного римского имени лат. Marcus, которое, возможно, берёт своё начало от названия месяца лат. Martius в значении «родившийся в марте»
Этимологическое значение - «Молот»
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