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≡ Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40830
Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 14:31
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Как сообщили в ДП Костанайской области, при проведении рейда сотрудники мониторинговой группы столкнулись с воспрепятствованием их деятельности. Сообщение об этом поступило на номер 102. На место прибыли наряды полиции.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6764
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 14:31
#1
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Цитата:
Как стало известно "НГ", инцидент произошел в караоке-баре Jon Snow. 

Ну вот и все)
Могут даже в суд не ходить
Кердык им пришел
Закроют уже не на 3 месяца а на 3 года
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6218
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 14:37
#2
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Бардак. Почему ОМОН не вызвали, или ещё что. Нарушение режима одно, но несовершеннолетние совсем другая статья. Надеюсь без реальных сроков не обойдётся. Порядок и дисциплина превыше всего.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2153
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 14:39
#3
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1333
Re: Охранники караоке-бара силой вытолкали мониторинговую группу...
Отправлено: 30.01.21 - 16:27
#4
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Пришли бабок стрясти, а получили волшебный пендель. Ибо не фик.
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