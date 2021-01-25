Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги". Читать новость
abaika95: дворец и винодельня размером с Монако принадлежит В.В.Путину
Для абайки: - площадь Монако - 2 020 000 кв. м.(202 га) - то есть в 3 раза больше чем весь земельный участок. Хотя сравнивать что-то с карликовым государством Монако, это не адекватно, так как поля в любом аграрном предприятии больше этой страны.
Вот и сам... "Дворец" - недостроенное для возможности проживания здание: (все объекты недвижимости обозначаются красным или розовым цветом, а выделенный объект недвижимости по которому предоставлена информация - желтым) площадью (одно что не соврал навальный) 17 691,6 кв. м и кадастровой стоимостью 693 799 784,49 руб.. Если ознакомится с кадастровой стоимостью всей возведенной недвижимости, то её цена вместе 1,5 млрд. руб. Здесь конечно не учитывается стоимость движимого имущества (оборудования, мебели и т.п.), но на сказочные 100 млрд. руб. это ни как не оценишь. Деньги не малые, но это вложения инвестора. Ни кто же не спрашивает у Камаза, откуда он взял 200 млн. $ на инвестиции на завод в Кустанае.
Вот еще среди недвижимости вертолетная площадка на 3 ВС: АЗС (резонный вопрос - зачем Путину автозаправочная станция???): Вот гостевой дом: Так же из недвижимости имеются объекты инженерно-технического обеспечения, теплотрассы, котельная, водопровод, канализация с КНС, водяная скважина, трансформаторная подстанция, гаражи для а/т, места проживания водителей гостевого транспорта. В общем, как и было предусмотрено инвестором, данный инвестиционный объект общественно-делового значения и предусматривался также для проведения саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне
Хотя сейчас абайка и иже с ним, начнут описывать свои "воображения" дальше, не приводя ни каких аргументов
Предположительно произошло от личного римского имени лат. Marcus, которое, возможно, берёт своё начало от названия месяца лат. Martius в значении «родившийся в марте» Этимологическое значение - «Молот»
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