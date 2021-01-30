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≡ Посетителей и персонал еще одного торгового центра эвакуировали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40829
Посетителей и персонал еще одного торгового центра эвакуировали в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 13:11
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Видео происшествия прислал "НГ" наш подписчик Александр, офис которого находится на территории торгового дома "Мегастрой". Пресс-служба ДП Костанайской области уже предоставила комментарий.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4439
Re: Посетителей и персонал еще одного торгового центра...
Отправлено: 30.01.21 - 13:11
#1
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Это что, такой метод мониторинга,или отмашка от назойливых посетителей???
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6214
Посетителей и персонал еще одного торгового центра эвакуировали в Костанае
Отправлено: 30.01.21 - 13:14
#2
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Как жить то страшно стало. А вобщем хорошая бизнес идея. Баблосы скасировал, позвонил и усё, работать не надо. :lol:
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