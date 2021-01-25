Отправлено: - 12:22

Сабыр:

Я смотрю,вы одно и тоже периодически пишите. Не в обиду,может Вам правда обратится к врачу? Только без обид.

Цитата:обиделись, да? значит дошло хоть немного.привели главный аргумент-к врачу?честно, мне вас жалко. так глупо выглядите при всем очевидном.а вы как зациклились-кремлеботы вокруг,спасите помогите.зрения лишают.спасайте себя сами.перестаньте дурь читать.все ваши посты-оттуда.своих мыслей у вас нет. ноль.дождь ему запретили.и не знаете где черпать теперь...а своего. по факту.полное отсутствие.