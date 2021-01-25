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Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40829
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 10:56
Цитата:
я эту ссылку на Маркова три назад давал.
но сектанты такое не читают.
обидно же.. за главаря..
таноми52:
я эту ссылку на Маркова три назад давал.
но сектанты такое не читают.
обидно же.. за главаря..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6214
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 11:24
Цитата:
Ещё вчера вроде пришли к логическому завершению.
А сегодня опять значит бунт на корабле?
Опять штампы... Навальнистов то невооружённым глазом видно,
А как и кто увидел тут кремлеботов, даже спросить стесняюсь.
Люди просто чётко и доходчиво объясняют, что видеоматериал Навального - лож.
Не больше не меньше. Это как ваш собственный пример, распыления вируса с самолёта.
Нужно же незрячим помочь разглядеть, где правда, а где пропаганда - лож.
abaika95:
Такое ощущение что собрались
Такое ощущение что собрались
Ещё вчера вроде пришли к логическому завершению.
А сегодня опять значит бунт на корабле?
Опять штампы... Навальнистов то невооружённым глазом видно,
А как и кто увидел тут кремлеботов, даже спросить стесняюсь.
Люди просто чётко и доходчиво объясняют, что видеоматериал Навального - лож.
Не больше не меньше. Это как ваш собственный пример, распыления вируса с самолёта.
Нужно же незрячим помочь разглядеть, где правда, а где пропаганда - лож.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 11:37
Цитата:
так это же их главный аргумент.
еще аргументы-бункерный карлик, путизм мозга, мозгопуты... и подобное
так главарь сказал говорить.
который вор и сидит в сизо. пока.
потом в тюрьму.
elektron:
увидел тут кремлеботов,
увидел тут кремлеботов,
так это же их главный аргумент.
еще аргументы-бункерный карлик, путизм мозга, мозгопуты... и подобное
так главарь сказал говорить.
который вор и сидит в сизо. пока.
потом в тюрьму.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 462
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 11:55
Цитата:
Я смотрю,вы одно и тоже периодически пишите. Не в обиду,может Вам правда обратится к врачу? Только без обид.
alex_60:
так главарь сказал говорить
так главарь сказал говорить
Я смотрю,вы одно и тоже периодически пишите. Не в обиду,может Вам правда обратится к врачу? Только без обид.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:22
Цитата:
обиделись, да? значит дошло хоть немного.
привели главный аргумент-к врачу?
честно, мне вас жалко. так глупо выглядите при всем очевидном.
а вы как зациклились-кремлеботы вокруг,
спасите помогите.зрения лишают.
спасайте себя сами.
перестаньте дурь читать.
все ваши посты-оттуда.
своих мыслей у вас нет. ноль.
дождь ему запретили.
и не знаете где черпать теперь...
а своего. по факту.
полное отсутствие.
Сабыр:
Я смотрю,вы одно и тоже периодически пишите. Не в обиду,может Вам правда обратится к врачу? Только без обид.
Я смотрю,вы одно и тоже периодически пишите. Не в обиду,может Вам правда обратится к врачу? Только без обид.
обиделись, да? значит дошло хоть немного.
привели главный аргумент-к врачу?
честно, мне вас жалко. так глупо выглядите при всем очевидном.
а вы как зациклились-кремлеботы вокруг,
спасите помогите.зрения лишают.
спасайте себя сами.
перестаньте дурь читать.
все ваши посты-оттуда.
своих мыслей у вас нет. ноль.
дождь ему запретили.
и не знаете где черпать теперь...
а своего. по факту.
полное отсутствие.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:34
Цитата:
Зрелая тётенька,сидите уже смотрите Симонян и удовольствие получайте раз любите армянских пропагандистов
У нормальных людей есть критическое мышление чтобы отделять зерна от плевел
Цитата:
Не дойдет,это мышление такое
Сектанское по сути
Как и у навальнистов
Одни верят в непрогрешимость своего божка
Другие в своего
Плоть от плоти друг друга
таноми52:
Это я вам, как незрелому мальчику, разжёвываю
Это я вам, как незрелому мальчику, разжёвываю
Зрелая тётенька,сидите уже смотрите Симонян и удовольствие получайте раз любите армянских пропагандистов
У нормальных людей есть критическое мышление чтобы отделять зерна от плевел
Цитата:
Сабыр:
. И до этих кремлеботов дойдёт,не спорьте с ними.
. И до этих кремлеботов дойдёт,не спорьте с ними.
Не дойдет,это мышление такое
Сектанское по сути
Как и у навальнистов
Одни верят в непрогрешимость своего божка
Другие в своего
Плоть от плоти друг друга
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:37
Цитата:
Я не навальнист ещё раз говорю)
И не Путинист
Я над схваткой
Цитата:
Если вы не заметили то я не утверждал что тут кремлеботы Цитата:
А я чётко и доходчиво объясняю что пока фактов никаких нет что материал Навального-ложь
Я сам сомневался в объективности его фильма
Но после действий кремля который сам себя топит
Приходит осознание что Навальный ударил куда надо
elektron:
Опять штампы... Навальнистов то невооружённым глазом видно,
Опять штампы... Навальнистов то невооружённым глазом видно,
Я не навальнист ещё раз говорю)
И не Путинист
Я над схваткой
Цитата:
elektron:
А как и кто увидел тут кремлеботов, даже спросить стесняюсь.
А как и кто увидел тут кремлеботов, даже спросить стесняюсь.
Если вы не заметили то я не утверждал что тут кремлеботы Цитата:
elektron:
Люди просто чётко и доходчиво объясняют, что видеоматериал Навального - лож.
Люди просто чётко и доходчиво объясняют, что видеоматериал Навального - лож.
А я чётко и доходчиво объясняю что пока фактов никаких нет что материал Навального-ложь
Я сам сомневался в объективности его фильма
Но после действий кремля который сам себя топит
Приходит осознание что Навальный ударил куда надо
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:41
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6214
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:49
Цитата:
Что же вы от своих слов открещиваетесь то?
Цитата:
abaika95:
Если вы не заметили то я не утверждал что тут кремлеботы
Если вы не заметили то я не утверждал что тут кремлеботы
Что же вы от своих слов открещиваетесь то?
Цитата:
abaika95: кремлеботы которые деньгу получают за отмазывание Путина
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:59
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6214
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 13:02
Цитата:
Но ощущение то осталось?
abaika95:
Такое ощущение
Такое ощущение
Но ощущение то осталось?
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 13:03
Цитата:
ниже плинтуса.
плагиат полнейший.
мальчик СУ.
[Исправлено: alex_60, 30.01.2021 - 13:05]
abaika95:
Кашки поел
Кашки поел
ниже плинтуса.
плагиат полнейший.
мальчик СУ.
[Исправлено: alex_60, 30.01.2021 - 13:05]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6214
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 13:06
Цитата:
Немае у меня кумиров с первого канала. Ибо не создай себе кумира...
Не могу себе позволить. Даже телефон без кнопок и вино старое пить приходится.
abaika95:
решили как ваши кумиры с первого канала
решили как ваши кумиры с первого канала
Немае у меня кумиров с первого канала. Ибо не создай себе кумира...
Не могу себе позволить. Даже телефон без кнопок и вино старое пить приходится.
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